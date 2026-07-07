ГУР здобуло секретні дані ключового підприємства російського ВПК: що вдалося з'ясувати

Російський ВПК дедалі більше поринає в залежність від постачань компонентів з Китаю.

Стратегічно важливий масив закритих даних одного з ключових підприємств ВПК РФ - науково-дослідного інституту "Полюс" ім. Стельмаха - здобули у межах спецоперації в російському кіберпросторі фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомляє пресслужба ГУР, йдеться про десятки гігабайт внутрішнього документообігу та службової інформації керівної та технічної ланок інституту, який є законною військовою ціллю для Сил безпеки та оборони України.

Зазначається, що "Полюс" – один з провідних науково-дослідних та виробничих центрів держави-агресора, який входить до орбіти корпорації "Ростєх". Інститут спеціалізується на високотехнологічних розробках – лазерних технологіях, інерційних системах та квантовій електроніці.

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"Здобута розвідниками база містить інформацію про наявні й перспективні проєкти противника у сфері виробництва високоточних озброєнь, а також модернізації – зокрема шляхом використання іноземних компонентів – ракетної зброї та безпілотників, які Росія використовує для ведення геноцидної війни проти України", - йдеться у повідомленні.

Аналіз отриманих даних свідчить, що російський ВПК дедалі більше поринає в залежність від постачань компонентів з Китаю, додають розвідники. Наприклад, оптичні деталі, вироблені китайськими компаніями, є ключовими в системах навігації та наведення всіх типів ракет оперативно-тактичного рівня "Іскандер".

Окреме важливе місце у виробничих процесах, що стосуються систем навігації, стабілізації та наведення різних типів російських ракет і дронів, відіграють лазерні гіроскопи Тяньцзінського навігаційного інституту (КНР), кажуть у розвідці.

Значних зусиль НДІ "Полюс" докладає до проєкту створення російського лазерного антидронового комплексу, зокрема його головної складової – технологічної системи, яка має виявляти, супроводжувати та утримувати ціль у полі дії лазера. Згідно з документами, агресор вже розпочав етап випробувань експериментальних зразків вказаного лазерного комплексу на території Брянської області.

Як запевняють в українському відомстві, здобутий масив закритої інформації НДІ "Полюс" дозволяє визначити пріоритетні напрямки роботи високотехнологічної складової ВПК Росії, розкриває виробничі ланцюги, демонструє слабкі місця ворога, а також його спроби в умовах санкцій та ізоляції забезпечувати іноземними компонентами виробництво різних типів озброєнь для продовження терористичних ударів по Україні.

Крім того, база НДІ "Полюс" містить персональні дані усіх причетних до виробництва смертоносної зброї конструкторів, інженерів та інших фахівців, які відповідають за воєнні злочини проти України.

Розвідка розкрила деталі про російський дрон "Клин"

Раніше українська розвідка оприлюднила інтерактивну 3D-модель та інформацію про основні компоненти баражуючого боєприпасу "Клин", який є на озброєнні у Росії. Це безпілотник розробки та виробництва ТОВ "Робоавіа".

Дрон має фюзеляж типу "дельта-крило", довжина якого 1,6 метра, розмах крил - 1,9. В якості силової установки використовується безколекторний електромотор Scorpion F-4225-500KV V2, виробництва КНР.

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