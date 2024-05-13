У компанії зазначили, що вже розроблено модель автомата H&K під патрон Калашникова калібру 7,62 мм на 39 мм.

Німецька оборонна компанія Heckler&Koch планує випускати для України автомати і кулемети під "радянський" калібр, повідомляє Welt.

Видання з посиланням на представника H&K пише, що на тлі слабких річних показників концерн розширить асортимент продукції, долучивши до нього автомати і кулемети під патрони для Калашникова та інші калібри країн колишнього Варшавського договору.

Зазначається, що майже весь асортимент продукції компанії вже використовується в Україні завдяки поставкам з Німеччини та інших країн НАТО. Наприклад, H&K постачає пістолети (SFP9) і кулемети (MG5) за погодженням з німецьким урядом.

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"Для розширення свого бізнесу H&K також хоче розширити асортимент гвинтівок, включивши в нього східні калібри в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Уже розроблено модель автомата H&K HK132E під патрон Калашникова калібру 7,62 мм на 39 мм", - зазначають у компанії.

Представник H&K зазначив, що концептуальні дослідження вже почалися, є проєкти з розробки, але виробництва поки що немає. Водночас H&K підкреслює, що зброя під калібри НАТО має фундаментальний пріоритет у розробленні.

Welt зазначає, що H&K - не перший виробник зброї, який обслуговує Захід і Схід за калібром. Наприклад, великий чеський виробник CZ (Česká Zbrojovka a.s.) також випускає продукцію для обох калібрів.

Поставки зброї з Німеччини для України

Посол Німеччини в Києві Мартін Єгер повідомив, що в травні Україна отримає ще одну новітню систему протиповітряної оборони Iris-T.

Також повідомлялося, що Німеччина купить у Сполучених Штатів Америки три системи HIMARS і передасть їх Україні.

Також після посилення російських ракетних ударів по Україні Німеччина погодилася терміново передати ще один комплекс Patriot на додаток до тих двох, які вона дала минулого року.

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