В разі початку війни з західним альянсом Москві буде дуже важливо знищити бази на території північної країни.

Військово-повітряні сили Росії відправили 2 з 17 своїх стратегічних бомбардувальників Ту-160, щоб вони зробили коло навколо Північної Європи.

Ці літаки - найпотужніші бомбардувальники в російському арсеналі. Їх досить часто можна побачити в небі над Європою, оскільки вони проводять тренування, випробовують повітряну оборону НАТО, а інколи здійснюють дальні перельоти в Сирію, щоб завдати удар по опозиційних силах.

Читайте такожNational Interest: Американські B-52 відпрацьовують ядерний удар по Росії, але навіщо?У мирний час Ту-160 здебільшого використовуються для того, щоб послати сигнал. "Народе, ми тут і ви можете стати нашою мішенню", - пояснив незалежний військовий експерт з Росії Павло Лузін.

Але, як пише Forbes, політ Ту-160 цього тижня був особливим. Перш за все, це міг бути сигнал про російську відповідь на перше в історії розгортання бомбардувальників B-1 ВПС США в Норвегії. Більше того, російські велетні здійснили рідкісний прохід по маршруту, який може бути дуже важливим в умовах війни.

"Запитайте себе, що надзвукові Ту-160, здатні нести ядерні й звичайні крилаті ракети, будуть робити в разі початку війни з НАТО. Вони не озброєні протикорабельними ракетами, тож їхні цілі будуть суто наземними. І серед них можуть бути командні центри, бази ВПС і порти", - пише видання.

Але де? Винищувачі НАТО постійно перехоплюють Ту-160 у міжнародному повітряному просторі над Чорним, Балтійським і Північним морями, а також над Арктичним океаном. Це означає, що у часи війни бомбардувальники можуть націлитися проти військових об'єктів в Україні й вздовж північного флангу НАТО.

Читайте такожРосійські бомбардувальники Ту-160 хочуть озброїти гіперзвуковими ракетамиАле виліт Ту-160 цього тижня був незвичним. Вони піднялися в небо з бази в Енгельсі на заході Росії й вирушили на північ до Арктичного океану, потім вирушили на захід до архіпелагу Шпіцберген, а потім - на південь до Норвезького моря. Російські літаки пролетіли вздовж норвезького узбережжя і, нарешті, повернулися в Енгельс.

Пара перехоплювачів МіГ-31 з бази ВПС "Рогачево" на півночі Росії якийсь час супроводжували бомбардувальники, коли вони проходили через Карське море в напрямку Арктики. Два норвезькі F-16 з бази "Бодо" перехопили Ту-160 над океаном біля північного краю Норвегії.

Етап плану польоту, на якому Ту-160 наблизилися до Ісландії з півночі, перш ніж розвернутися на схід, був дуже цікавим. Не відомо, як часто російські бомбардувальники літали за цим маршрутом.

"Це потенційно міг бути сигнал проти поліцейської повітряної місії НАТО в Ісландії", - вважає ядерний експерт з Федерації американських вчених у Вашингтоні Ганс Крістенсен.

Згідно з угодою, яку альянс уклав з Ісландією щодо патрулювання неба, країни НАТО відправляють на острів невелику кількість винищувачів. Вони часто проходять ротацію і лишаються на ісландській території від кількох тижнів до кількох місяців. Серед літаків, які останнім часом перебували в Ісландії, були британські винищувачі Typhoon, італійські F-35 й американські F-15.

Вони патрулюють частину неба над океаном між Гренландією, Ісландією і Великою Британією. Це так званий "GIUK-прохід". В умовах війни НАТО буде проводити кампанію "заборони доступу", покликану заблокувати можливість російських сил прорватися через цей прохід у відкритий океан. У свою чергу, сили Росії будуть намагатися придушити сили НАТО, які захищають GIUK. Місія стає більш критичною для Москви, оскільки альянс розгортає дедалі серйозніші сили вздовж північного флангу.

Читайте такожBloomberg: Загроза ядерної катастрофи зростаєОкрім відправки бомбардувальників B-1 в Норвегію, ВПС США також розмістили B-2 в Ісландії. Стелс-бомбардувальники B-2 з ісландської бази можуть загрожувати російським базам в регіоні, зокрема головним портам, які підтримують Північний флот РФ.

"Це робить Ісландію дуже важливою ціллю для російських бомбардувальників", - сказав Крістенсен.

Ісландія - міцний горішок. Але якщо якийсь російський літак і здатен вдало провести атаку по острову, то це Ту-160. Завдяки дальньому радіусу польоту він здатен довго рухатися по колу навколо Ісландії за межами досяжності для винищувачів наземного базування. Це дозволить Ту-160 обрати вектор наближення до країни, на якому уразливість перед обороною НАТО буде найменшою.

Росія і НАТО відправляють все більше бомбардувальників у Північну Європу. І стає очевидним, як кожна зі сторін збирається використати їх, якщо нова Холодна війна раптом стане гарячою.

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Переклад: Лесь Димань