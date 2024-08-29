Як заявляли іранські ЗМІ, дальність польоту Mohajer-10 становить близько 2000 км.

Російські ЗМІ повідомляють, що 83 країни надіслали делегації на виставку "Армия-2024", але тільки три країни, крім самої РФ та Ірану, демонструють військову техніку– Білорусь, Індія та Китай. Про це пише Breaking Defense.

Тегеран демонструє свою продукцію у власному павільйоні. Там, зокрема, можна ознайомитись з новим безпілотником Mohajer-10, який сам Іран називає одним з найсучасніших безпілотних літальних апаратів у своєму класі.

Mohajer-10 був вперше представлений у минулому році на виставці в самій Ісламській Республіці. Він нібито має дальність польоту 2000 км та може перебувати в повітрі 24 години.

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Апарат здатен брати до 300 кг вантажу, включаючи боєприпаси та електронне обладнання. Також повідомлялось, що Mohajer-10 може розвивати швидкість 210 км/год.

Експерти звертають увагу на те, що Mohajer-10 майже неможливо відрізнити від добре відомого американського БПЛА MQ-9 Reaper. Останній вперше піднявся в небо у 2001-му.

Виставка "Армия-2024" – інші новинки

Загалом, одну з головних військових виставок РФ можна назвати "неоднозначною", адже представлені там зразки виявились, м’яко кажучи, далекими від ідеалу.

Зокрема, росіяни продемонстрували ударний дрон "Гром", який виявився дуже схожим на старий радянський Ту-141 "Стриж", створений ще у 70-ті.

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Іншою новинкою став безпілотний катер-камікадзе, зовні схожий на вироби наркокартелів та єменських хуситів.

Окрім того, росіяни продемонстрували безпілотну САУ, яка фактично виявилась гаубицею Д-30, встановленою на дроні-тракторі. Як потім з’ясували експерти, працювати самостійно вона не може.

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