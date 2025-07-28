Україна вже отримала сім систем IRIS-T SLM.

Україна замовила у Німеччині 18 систем IRIS-T SLM, сім з яких наша країна вже отримала. Ще 11 систем мають надійти пізніше. Про це розповів посол України в Німеччині Олексій Макєєв в інтерв'ю "Європейській правді".

"Загалом замовили 18 систем IRIS-T SLM - було замовлення на 12, плюс 4, плюс 2. Зараз ми отримали 7 із них", - поділився він.

Макєєв зазначив, що в кожну систему, яку зараз виробляють у Німеччині для України, входять три пускові установки SLM середньої дальності, і дві пускові установки SLS короткої дальності.

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Також дипломат додав, що кількість зенітних ракетних комплексів Patriot, які Україна розраховує отримати завдяки підтримці Німеччини, зараз змінюється.

"Ми спочатку звернулися до німців із проханням купити для нас у США дві системи. Після зустрічі в Рамштайні публічно прозвучало, що партнери намагаються знайти 5 систем. Утім, насправді нам потрібно 10 і більше", - підкреслив Макєєв.

Дипломат уточнив, що загальний пул європейських країн, які взялися допомогти Україні, становить 5 або 10 систем. Він вважає, що пізніше стане відомо, хто і скільки систем профінансував.

Німеччина додасть до ЗРК IRIS-T SLM штучний інтелект

Нагадаємо, що раніше в Defense Express розповіли, що в німецький зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM планують інтегрувати штучний інтелект. За словами експертів, таку зброю можуть випробувати на фронті в Україні.

У заяві від платформи Brave1, яку отримала агенція Reuters, йдеться про те, що Україна дозволить іноземним оборонним компаніям випробовувати свої нові зразки зброї на фронті.

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