Колишній директор Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус заявив, що реакція США на повномасштабне вторгнення Росії в Україну була "досить вражаючою", хоча деякі рішення Вашингтон міг би ухвалювати швидше.

Закінчення війни в Україні залежатиме від поставок зброї і від того, чи отримає Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний озброєння, яке він просить у партнерів.

Про це заявив колишній директор Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус на заході AtlanticCouncil, зазначивши при цьому, що реакція США на повномасштабне вторгнення Росії в Україну була "досить вражаючою", хоча деякі рішення Вашингтон міг би ухвалювати швидше.

"Реакція Заходу дійсно дуже істотна, я вважаю, мабуть, набагато істотніша, ніж вважав Путін. І це урок, тому що ми, ймовірно, діяли в минулому так, що змусили його повірити, що, можливо, ми не відповімо так вагомо, як ми це зробили", - сказав Петреус.

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Генерал заявив, що не буде прогнозувати, як закінчиться війна.

Війна в Україні та заяви Петреуса

У лютому 2023 року генерал Петреус спрогнозував контрнаступ ЗСУ. Петреус висловив захоплення ЗСУ.

У червні 2023 року він заявив, що контрнаступ ЗСУ буде "дуже вражаючим". Екс-директор ЦРУ був упевнений, що атака буде стрімкою.

У вересні 2023 року генерал Петреус назвав найсильніші тактичні переваги української армії у контрнаступі. Він був вражений тим, що змогли зробити наші воїни на фронті.

У листопаді 2023 року він заявив про те, що Україна може отримати F-16 вже взимку. На думку американського генерала, українські пілоти дуже швидко перейдуть з радянських літаків на F-16.

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