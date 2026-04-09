КНДР випробовує бомбу, яка націлена проти енергетичної інфраструктури, - Bloomberg

Північна Корея провела низку випробувань своїх нових видів озброєння. Зокрема електромагнітну систему зброї та зенітну ракету. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що електромагнітна зброя використовує енергію, а не вибухівку. Вона призначена для руйнування або пошкодження цілей, в першу чергу електронної інфраструктури.

Крім того, КНДР провела випробування зенітно-ракетного комплексу малої дальності. А також продовжилися випробування касетних боєголовок тактичної балістичної ракети. Видання відзначає, що це відбувається на тлі глобальної геополітичної невизначеності. Оскільки бойові дії на Близькому Сході змушують США відволікати свої ресурси з Азії. Тоді як Пхеньян продовжує поглиблювати свої зв'язки з Москвою та розвивати наявні зв'язки з Пекіном.

"Згадка про касетні боєголовки свідчить про поновлену увагу до розробки нових суббоєприпасів, потенційно для усунення недоліків, виявлених Росією в експлуатації ракети Hwasong-11a (більш відома як КН-23, - УНІАН) проти України", - зазначив Анкіт Панда, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир.

В середу південнокорейські військові звинуватили КНДР у запуску кількох залпів балістичних ракет у води біля східного узбережжя. Вони відбулися за кілька днів після того, як Кім Чен Ин висловив рідкісну похвалу президенту Південної Кореї Лі Чже Мену. Видання відзначає, що такі позитивні заяви були швидко відкинуті ракетними випробуваннями.

Раніше Bloomberg повідомляв, що Північна Корея зруйнувала кілька населених пунктів поблизу одного зі своїх головних об’єктів для запуску ракет і супутників. Зазначається, що це може свідчити про плани Пхеньяна розширити свою інфраструктуру.

Водночас нещодавно сестра Кім Чен Ина, яка є речницею режиму, позитивно висловилася про лідера Південної Кореї Лі Чже Мьона. Вона зазначила, що очільник КНДР вважає свого південнокорейського колегу "відвертою та толерантною людиною". Ця заява пролунала на тлі вибачень Лі Чже Мьона через порушення ними повітряного простору Північної Кореї.

