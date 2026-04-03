КНДР зрівняла з землею поселення поблизу свого головного ракетного полігону, - Bloomberg

Північна Корея, ймовірно, зруйнувала кілька населених пунктів поблизу одного зі своїх головних об’єктів для запуску ракет і супутників, що може свідчити про плани розширення інфраструктури, пише Bloomberg.

Як зазначається, це посилює занепокоєння щодо безпеки в регіоні на тлі загальної нестабільності, зокрема через затяжну війну в Ірані.

За даними програми 38 North при аналітичному центрі Stimson Center, у березні були знесені два села на західному узбережжі країни, які межували зі станцією запуску супутників Сохе. Загалом йдеться про сотні будівель.

Старший науковий співробітник центру Мартін Вільямс зазначив, що такі дії можуть бути пов’язані з планами розвитку космічної програми країни. За його словами, розширення головного космічного центру КНДР є ймовірним, зважаючи на те, що супутники та протисупутникові технології включені до нового п’ятирічного плану.

"Північна Корея представила свою нову стратегію розвитку в лютому – документ охоплює період до 2030 року і передбачає, зокрема, запуск додаткових розвідувальних супутників на орбіту. Поява цього звіту збіглася з повідомленням КНДР про випробування нового твердопаливного двигуна, який має посилити можливості стратегічного удару. Країна активно розвиває ядерну та ракетну програми, а її лідер Кім Чен Ин дедалі більше зближується з Росією на тлі війни проти України", - йдеться у матеріалі.

Офіційно місце проведення випробувань не розкривалося, однак аналітики 38 North припускають, що вони відбулися саме на полігоні Сохе, посилаючись на оприлюднені державними медіа знімки.

Новий двигун, за заявами КНДР, приблизно на 20% потужніший за попередню версію. Ймовірно, він призначений для міжконтинентальних балістичних ракет.

Як зазначив колишній посадовець Держдепартаменту США Венн Ван Діпен, збільшення тяги може бути спрямоване на запуск важчих корисних навантажень, зокрема кількох бойових частин, якщо Північній Кореї вдасться їх розробити.

Можливе розширення полігону, відомого також як Тончхан-рі, лише посилить занепокоєння у сфері безпеки в регіоні, де напруга останнім часом і так зростає.

Президент США Дональд Трамп, констатує Bloomberg, чинить тиск на союзників, зокрема Південну Корею, закликаючи допомогти у відкритті Ормузької протоки.

За його словами, Сеул недостатньо підтримує зусилля Вашингтона, попри те що на території країни розміщені десятки тисяч американських військових для захисту від сусідньої "ядерної держави".

Ситуація на Близькому Сході також викликає занепокоєння щодо можливого переорієнтування військових ресурсів США з Азії, оскільки конфлікт затягується.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон підтвердив, що США можуть перекинути частину систем протиповітряної оборони на Близький Схід. Це сталося на тлі повідомлень про переміщення кількох пускових установок системи THAAD із бази на півдні країни.

Тест бойової машини

Нагадаємо, нещодавно оборонно-промисловий комплекс КНДР випробував свою розробку комплексу активного захисту броньованої техніки. Систему протестували у Науково-дослідницькому інституті бронетанкової зброї Академії національних оборонних наук за участі диктатора Кім Чен Ина, там стверджують, що ефективність цього активного захисту досягає 100%.

