КНДР неочікувано похвалила Південну Корею і зняла градус напруги в регіоні, – WSJ

Попри це, Північна Корея й надалі вважає південного сусіда ворогом.

Під час останнього зʼїзду Трудової партії в Північній Кореї риторика Кім Чен Уна була класично агресивною. Він назвав Південну Корею "незмінним головним ворогом" і пригрозив "повним крахом" Сеула в разі провокацій.

Втім вже згодом сестра Кім Чен Ина, яка є речницею режиму, заявила, що він вважає лідера Південної Кореї Лі Чже Мьона "відвертою та толерантною людиною". Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що це сталося на тлі вибачень Лі за те, що південнокорейські дрони порушили повітряний простір Північної Кореї. Вже за кілька годин після вибачень, речниця КНДР передала вдячність свого брата та похвалила "дуже вдалу та мудру поведінку". У відповідь офіс Лі висловив сподівання на те, що такі відповіді призведуть до "мирного співіснування на Корейському півострові".

Видання відзначає, що такі заяви знизили градус напруги між двома державами на тлі регулярних обстрілів прикордоння. Водночас країни продовжують перебувати у стані війни. На думку журналістів, розпочинати бойові дії КНДР наразі не має сенсу. Попри те, що США перекинули значні сили на Близький Схід, Трамп у своїх заявах продовжує згадувати лідера КНДР в позитивному ключі.

Кім Чен Ин наврядчи глобально змінить своє негативне ставлення до Півдня. Однак компліменти на адресу Лі показують, що гнів Пхеньяна щодо Сеула не є абсолютним, зазначає видання. Також цілком ймовірно, що такими заявами КНДР намагається усунути ризик ескалації напередодні запланованого візиту Трампа до Китаю, який відбудеться у Трампа, вважає Хван Цзіхван, професор міжнародних відносин Сеульського університету.

"Але риторика щодо деескалації навряд чи зрушить справу з місця у міжкорейських відносинах", – додав він.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Північна Корея зруйнувала кілька населених пунктів поблизу однієї зі своїх ключових військових баз. На думку Bloomberg, це може свідчити про плани розширювати інфраструктуру навколо майданчиків з пуску ракет та супутників.

Тим часом CNN раніше відзначало, що хоч КНДР і є союзником Ірану, однак Пхеньян намагається усіляко дистанціюватися від Тегерану на тлі війни на Близькому Сході. Зокрема видання посилається на те, що Північна Корея жодного разу ще не відправляла в регіон своє озброєння чи іншу допомогу для Ірану.

