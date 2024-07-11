У Данії заявили про готовність інвестувати масштабні та довгострокові кошти в українську оборонну боротьбу.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підписав угоду про міжнародне співробітництво в галузі безпілотників. Згідно з цим документом Україна отримає 1 мільйон малих ударних БПЛА найближчого року.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони Данії, учасники коаліції також можуть спільно фінансувати загальний пул для закупівлі малих ударних безпілотників для України.

"Ситуація в Україні залишається дуже серйозною. Немає жодних сумнівів у тому, що українцям необхідна постійна і масштабна підтримка союзників. Данія зобов'язалася підтримувати оборону України протягом наступних десяти років. Цією угодою ми даємо зрозуміти, що тримаємо своє слово", - наголосив Поульсен.

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За його словами, дрони мають вирішальне значення для оборони, а тому міжнародна співпраця дуже важлива. Коаліцію очолюють Латвія, Велика Британія та Україна.

"Ми бачимо, що використання безпілотників на війні значно зросло після війни в Україні. Тому важливо, щоб Україна отримала безпілотники, які їй потрібні проти російської агресії. Особливо ми бачимо, що ударні безпілотні літальні апарати наразі є одним із найбільших пріоритетів України, наприклад, щоб компенсувати російську перевагу. Данія готова інвестувати масштабні та довгострокові кошти в українську оборонну боротьбу. Їхня боротьба за свободу все ще є нашою боротьбою", – підсумував міністр.

Коаліція дронів

17 лютого коаліція дронів офіційно стартувала в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України.

5 липня УНІАН повідомляв, що Латвія надасть Україні ще одну партію дронів. Постачання 2500 бойових БпЛА має відбутися у липні на суму 4 мільйони євро

Сьогодні влада Нідерландів виділила 20 млн євро у спільний фонд нової коаліції із закупівлі безпілотників для України.

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