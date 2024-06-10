В корабля "Адмирал Левченко" у Баренцовому морі запалала одна з силових установок.

Під час навчань у Баренцевому морі загорілась силова установка російського великого протичовнового корабля "Адмирал Левченко". Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук у Facebook.

"Горить-палає техніка ворожа. А точніше великий протичовновий корабель "Адмирал Левченко" у Баренцовому морі. Триває боротьба за живучість, сподіваємося марна. Так буває, коли "свєрхдєржава" отримує санкції від України і не може обслуговувати самостійно двигуни, вироблені у Миколаєві. 10 років не вистачило на вирішення цієї проблеми. Одна з установок і запалала", - написав він.

При цьому він пожартував, щоб і надалі ворог допомагав Україні знищувати ворожі кораблі.

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"Класно у вас навчання проходять, чуваки, не зупиняйтеся. Щоб ви розуміли, там екіпажу кілька сотень. Не "Масква" (ракетний крейсер, який в 2022 році потопили ВМС ЗСУ - УНІАН), звісно, але теж непогано", - написав він.

Потоплення "Москви"

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2022 року російський гвардійський ракетний крейсер, головний корабель проекту 1164 "Атлант", "Москва" отримав серйозні пошкодження. В нього влучила українська протикорабельна ракета "Нептун". Спочатку РФ не визнавала цей факт, але згодом визнала, що флагман затонув під час буксирування.

Речник Військово-Морських Сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук розповідав, що затоплення крейсеру "Москва" стало великим іміджевим ударом по РФ. Цей корабель забезпечував усе угруповання Чорноморського флоту РФ, як розвідувальними даними - щодо підводної та надводної обстановки, так і здійснював протиповітряне прикриття.

Речник акцентував на тому, що "Москва" мала три серйозні ешелони протиповітряної оборони, а відповідно інші російські кораблі не мають таких можливостей в Чорному морі.

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