У Кремлі намагаються зрозуміти, чи можна розірвати договір про кордон у морі з Норвегією.

Спікер Державної Думи Російської Федерації В'ячеслав Володін захотів перегляду кордону з Норвегією в Баренцевому морі. У кремі звинуватили Осло в перешкоджанні постачання продуктів на Шпіцберген.

Про це повідомляє норвезьке видання NRK.

Володін звернувся до комітету Держдуми у закордонних справах, щоб переглянули угоду про кордон між Норвегією і РФ в Баренцовому морі. Тепер у Комітеті мають вирішити, розірвати чи призупинити угоду з Норвегією.

При цьому депутат-комуніст Михайло Матвєєв звинуватив владу Норвегії в перешкоджанні відправки продуктів жителям Шпіцбергена.

У свою чергу представник норвезького МЗС ані Хаавардсдаттер нагадала, що угода не має зворотної сили, тому її може бути розірвано.

"Загальноприйнятою практикою є те, що угоди про встановлення меж діють безстроково. Ми сподіваємося, що Росія буде ставитися до цього з повагою", - підсумувала дипломат.

Йдеться про спірну ділянку, яку розділили на дві рівні частини в 2010 році, площею 1,75 мільйона квадратних кілометрів.

Як раніше повідомляв УНІАН, Литва з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.

Згодом губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що рішення Литви про заборону транзиту є "економічним задушенням регіону". За словами Аліханова, влада буде домагатися перегляду рішення.

Пізніше член Ради Федерації Андрій Клішас заявив, що "спроба встановлення транспортної блокади Калінінградської області з боку Литви є порушенням суверенітету Росії над цим регіоном".

При цьому у Росії пригрозили відповіддю Литві на транспортну блокаду підсанкційних товарів в Калінінградській області.

Після чого Норвегія відмовилася пропустити вантаж на архіпелаг Шпіцберген, де в шахтарському містечку Баренцбург проживають росіяни.

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