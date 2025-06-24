Атомна субмарина USS Delaware (SSN-791) класу Virginia, використовуючи стандартний торпедний апарат, успішно випустила і повернула на борт багаторазовий підводний безпілотник Yellow Moray. Про це повідомляє Interesting Engineering.
USS Delaware тричі запустила і повернула робота Yellow Moray. Кожна місія тривала від 6 до 10 годин.
Сам Yellow Moray базується на REMUS 600 - перевіреному підводному апараті, що використовується для картографування морського дна, виявлення мін і збору розвідувальної інформації.
Успішні випробування демонструють, як підводні човни можуть непомітно розширювати свої можливості за допомогою роботизованих систем.
Військово-морські сили США планують оснастити більше підводних човнів роботизованими автономними системами, такими як Yellow Moray.
Передбачається, що вони будуть відігравати ключову роль у майбутніх підводних місіях, надаючи командирам більше можливостей і водночас зменшуючи ризик для моряків.
Атомні підводні човни - головне
Варто сказати, що субмарини класу Virginia і раніше були одними з найпередовіших та найнебезпечніших в світі.
Це багатоцільові субмарини четвертого (останнього на сьогодні) покоління.
Серед головних особливостей корабля - дуже низький рівень шуму. Раніше у виданні The National Interest внесли Virginia до п’ятірки найшвидших субмарин нашого часу.
Умовним російським аналогом Virginia виступає підводний човен проєкту 885 "Ясень". Нагадаємо, нещодавно росіяни запустили "Калібр" з підводного крейсера К-571 "Красноярск" проєкту 885М.