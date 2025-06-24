ВМС США зможуть поєднувати в реальних операціях підводні човни і роботизовані системи.

Атомна субмарина USS Delaware (SSN-791) класу Virginia, використовуючи стандартний торпедний апарат, успішно випустила і повернула на борт багаторазовий підводний безпілотник Yellow Moray. Про це повідомляє Interesting Engineering.

USS Delaware тричі запустила і повернула робота Yellow Moray. Кожна місія тривала від 6 до 10 годин.

Сам Yellow Moray базується на REMUS 600 - перевіреному підводному апараті, що використовується для картографування морського дна, виявлення мін і збору розвідувальної інформації.

Відео дня

Успішні випробування демонструють, як підводні човни можуть непомітно розширювати свої можливості за допомогою роботизованих систем.

Військово-морські сили США планують оснастити більше підводних човнів роботизованими автономними системами, такими як Yellow Moray.

Передбачається, що вони будуть відігравати ключову роль у майбутніх підводних місіях, надаючи командирам більше можливостей і водночас зменшуючи ризик для моряків.

Атомні підводні човни - головне

Варто сказати, що субмарини класу Virginia і раніше були одними з найпередовіших та найнебезпечніших в світі.

Це багатоцільові субмарини четвертого (останнього на сьогодні) покоління.

Серед головних особливостей корабля - дуже низький рівень шуму. Раніше у виданні The National Interest внесли Virginia до п’ятірки найшвидших субмарин нашого часу.

Умовним російським аналогом Virginia виступає підводний човен проєкту 885 "‎Ясень"‎. Нагадаємо, нещодавно росіяни запустили "Калібр" з підводного крейсера К-571 "Красноярск" проєкту 885М.

Вас також можуть зацікавити новини: