Литва передасть Україні боєприпаси для 155 мм артилерії, а також протягом місяця буде виконано контракт з виробниками зимового одягу для українських військових.
Як повідомив Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, підтримка Литви Україні та її громадянам на цей час оцінюється у понад 640 млн євро. При цьому 36% з цієї суми або 232 млн євро йдуть на підтримку військових.
"Щодо найближчої військової підтримки вже вирішено – будуть передані боєприпаси для вкрай необхідної на фронті 155-мм артилерії. Агентство оборонних ресурсів Міноборони уклало контракти з виробниками на відновлення цих запасів. Буде більше підтримки, але ми не можемо оголосити про все", – заявив литовський міністр.
За його словами, протягом місяця буде виконано контракт з виробниками зимового одягу для ЗСУ. Міністр оборони Литви також анонсував підписання контрактів на 2023 рік із литовськими компаніями, які займаються виробництвом необхідної Україні військової техніки.
"Литва також зробить свій внесок у Міжнародний фонд фінансування важкої бронетехніки, її виробництва або модернізації та придбання. Тож, якщо що, будуть танки, передані українцям за наш рахунок", – додав Анушаускас.
Також міністр зазначив, що Литва розширить курси військової підготовки для українських бійців до 1500 осіб.
Військова допомога Україні: участь Литви
У середині листопада 2022 року Литва доставила в Україну додаткову партію гусеничних бронетранспортерів M113. Йдеться про 12 одиниць.
Раніше литовці зібрали гроші для покупки морського безпілотника для України. Вони також закінчили збір коштів на другий дрон і почали донатити на третій.
Крім того, Литва відремонтувала для України пошкоджені під час військових дій самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Їх Україні передала Німеччина.
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