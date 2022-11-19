Після покупки першого морського безпілотника для України литовці зібрали $250 тисяч на ще один.
Литовський журналіст та організатор збору Андрюс Тапінас повідомив у Twitter, що громадяни Литви вже почали збирати на третій морський безпілотник для України.
"Після надання Україні морського безпілотника "PEACE Дец", ми зібрали ще $250 тисяч на другий під назвою "Yes to peace" або "PEACE Да". І ми вже маємо 40 тисяч євро на третій "Duke of Peace" ("PEACE Дюк")", - йдеться у твіті.
Збір коштів для України через UNITED24
5 травня президент України Володимир Зеленський започаткував благодійний проект UNITED24 для збору коштів на підтримку України.
Він розповів, що люди з більш ніж сотні країн пожертвували $220 мільйонів з моменту запуску платформи.
5 листопада президент Володимир Зеленський анонсував збір коштів на морські дрони для протидії російській агресії в українській акваторії.
Згодом стало відомо, що планується придбати 100 зразків, а вартість одного з них — 10 мільйонів гривень.