Росіяни розширюють номенклатуру бойових частин, які застосовуються в "‎Шахедах"‎.

Частка китайської електроніки в російських "‎Шахедах"‎ може досягати 65%. Про це з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони України повідомляє "Радіо Свобода".

"У БПЛА "Герань-2" (одна з назв "Шахеда" в РФ), виявлених у травні цього року, частка електронних комплектуючих виробництва Китаю зросла до 60-65%", – пише міжнародна агенція.

Таким чином, китайська електроніка витіснила в нових "Шахедах" американські компоненти, які зараз знаходяться лише на другому місці. Третє посідає швейцарська електроніка.

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Інша важлива тенденція – розширення номенклатури бойових частин, які росіяни використовують на БПЛА. Принаймні деякі "Шахеди" отримали систему скидання касетних елементів уповільненої дії. Вага самої бойової частини вже досягає 90 кг.

Нарешті, росіяни активно замінюють навігаційні антени більш стійкими до засобів радіоелектронної боротьби. Збільшується і кількість антенних елементів – сьогодні росіяни намагаються встановлювати 12 і 16 елементів замість чотирьох та восьми.

Російські "Шахеди" – останні новини

За словами провідного наукового співробітника Державного музею авіації Валерія Романенко, Shahed-136 нової серії MS за своїми характеристиками наближається до крилатої ракети.

Ці апарати можуть похвалитися власними міні комп’ютерами та об’єктивами, які сканують простір і порівнюють отримані дані з цифровою картинкою, яка вже є у комп’ютері.

Україна активно шукає нові ефективні методи протидії "‎Шахедам"‎. За словами військовослужбовця Ігоря Луценко, на сьогодні рішення практично знайдено.

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