"Штурм-СМ" здатен бити в будь-яку пору доби на дистанцію до 6-7 кілометрів.

Станом на початок січня 2024 року було завершено державні випробування та проведена кодифікація мобільного протитанкового ракетного комплексу "Штурм-СМ" на базі однієї з бойових броньованих машин. До цього протитанкового комплексу було розроблено українські ракети з різними типами бойових частин. Видання Defense Express розповідає, що це за ракетний комплекс та які переваги він може створити на полі бою для ЗСУ.

Зазначається, що робота над установкою була почата ще до повномасштабного вторгнення. Проект "Штурм-СМ" задумувався як глибока модернізація радянського протитанкового комплексу 9П149 "Штурм-С".

Однак новий комплекс має дві важливі особливості.

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Перша - на "Штурм-СМ" була встановлена нова оптико-електронна станція від "Ізюмського приладобудівного заводу". Друга – замість радянських протитанкових ракет 9М114 "Кокон" інтегрувались керовані ракети РК-2П від ДККБ "Луч".

"Таке поєднання дало "Штурм-СМ" можливість бити в будь-яку пору доби на дистанцію до 6-7 кілометрів по цілям, які можуть мати бронезахист до 800 мм (для порівняння, "Штурм-С" може бити по цілям на дистанції лише до 4 км і лише в світлу пору доби)", - пишуть аналітики Defense Express.

Анатітики зауважують, що в процесі роботи над "Штурм-СМ" деякі важливі деталі могли змінитись. Наприклад, зміни могли торкнутись комплектуючих чи виробника оптико-електронної станції.

"Але якщо в процесі вдалось зберегти базову характеристику – здатність вражати цілі на дистанції до 6-7 км в будь-яку пору доби, то це дасть можливість підвищити дальність ураження танків ворога, які доволі часто використовуються для прямої підтримки штурмових груп армії РФ. І відповідно – ще більше ускладнити ворогу використання ОБТ на полі бою", - підсумовують у виданні.

Як ЗСУ знищують ворожу техніку

Раніше видання Forbes писало, що за 10 тижнів переважно невдалих штурмів Авдіївки російська армія втратила або покинула щонайменше 143 танки, маючи лише незначне просування біля зруйнованого міста. Протистояння на цьому напрямку є пасткою для російської бронетехніки і можливістю для України відволікти російські війська.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 6 тисяч танків.

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