Вперше в історії: морський дрон врятував двох пілотів збитого гелікоптера США

Безекіпажне судно евакуювало двох членів екіпажу збитого гелікоптера біля Ормузької протоки.

Американські військові здійснили першу в історії морську рятувальну операцію із використанням безекіпажного судна. Роботизований катер евакуював двох членів екіпажу збитого гелікоптера, відкривши нову сторінку у розвитку військових рятувальних технологій, пише The Economist.

Інцидент стався після аварії ударного гелікоптера Apache поблизу Ормузької протоки 9 червня. За даними Центрального командування США, безпілотне надводне судно змогло дістатися до місця аварії та евакуювати двох членів екіпажу менш ніж за дві години.

Особливість операції полягає в тому, що рятувальну місію виконало судно без екіпажу на борту. Військові називають це першим підтвердженим випадком використання морського дрона для порятунку людей у реальних умовах.

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Хоча морська операція стала першою у своєму роді, безпілотні системи вже активно використовуються для евакуації поранених на суші.

Саме Україна вважається одним із піонерів такого підходу. Під час війни українські військові почали застосовувати наземні та повітряні дрони для вивезення поранених із зон, де робота медиків або евакуаційних автомобілів є надто небезпечною.

За даними видання, один з українських медичних батальйонів у квітні здійснив шість роботизованих евакуацій протягом доби. Загалом безпілотні системи допомогли врятувати 21 пораненого військовослужбовця лише за один день.

Від експериментів до реальних місій

Ідею використання дронів для рятувальних операцій різні країни випробовують уже кілька років.

Британські Королівські морські піхотинці тестували великі квадрокоптери для транспортування поранених, а американські військові проводили навчання із застосуванням безекіпажних катерів у Йорданії та Балтійському морі.

Ще десять років тому Пентагон фактично забороняв використовувати безпілотні платформи для медичної евакуації, вважаючи такі рішення занадто ризикованими. Однак стрімкий розвиток автономних систем та штучного інтелекту поступово змінив підхід військових.

Чому дрони можуть змінити рятувальні операції

Головною перевагою роботизованої евакуації є відсутність ризику для додаткового персоналу. Якщо раніше для порятунку людей доводилося відправляти пілотів, медиків або моряків у небезпечну зону, тепер це може робити безпілотна техніка.

Крім того, дрони часто менш помітні для противника та можуть діяти там, де традиційна техніка стає легкою мішенню.

Водночас технологія поки має обмеження. Безпілотним суднам складніше самостійно виявляти людей у воді, а успіх операції значною мірою залежить від стабільного зв'язку або можливостей бортового штучного інтелекту.

Морські дрони - останні новини

Як повідомляв УНІАН, американська оборонна компанія Red Cat та її морський підрозділ Blue Ops розпочали повноцінне серійне виробництво безпілотників Variant 7 (V7), які фактично копіюють український Magura V7. Попри очевидне походження, виробник тепер позиціонує техніку як особистий винахід.

Американці повністю копіюють український досвід модульності. Зокрема, для протидії далекобійним ударним безпілотникам американський V7 отримає розумну турель Bullfrog. Додатково на дрони інтегрують системи автономного ройового управління від придбаної компанії Apium Swarm Robotics.

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