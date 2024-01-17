Наша країна знаходиться в першій трійці країн світу, яка виробляє ці засоби, каже секретар РНБО.

Західні партнери звертаються до України щодо співпраці з виробництва дронів. Про це заявив в ефірі телемарафону секретар Ради національної оборони Олексій Данілов.

"Щодо БПЛА. Наша країна знаходиться точно в першій трійці країн світу, яка виробляє ці засоби, і виробляє вже настільки сучасні, що сьогодні вже наші партнери звертаються до нас. Вони вивчають ту техніку, яку виробляють наші приватні компанії", – сказав він.

За його словами, приватні компанії в Україні дуже швидко перебудовуються на військові рейки. Велика кількість поставок в Міноборони йде саме через приватний сектор.

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Виробництво зброї в Україні

Віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців пройти безкоштовне навчання і збирати FPV-дрони вдома. Так населення зможе особисто "рухати Україну до перемоги, навіть в тилу".

Крім того, Україна вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля". Це куленепробивна автоматизована система під кулемети, яка завдяки дистанційній роботі допоможе зберегти життя і здоров'я кулеметників.

Тим часом Україна і Франція обговорюють спільне виробництво і дронів, і артилерії, і подальше посилення ППО. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з французьким міністром закордонних справ Стефаном Сежурне.

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