Берлін вирішив "нагородити" Саудівську Аравію за те, що вона не стала активно підтримувати терористів ХАМАС.

Німеччина зняла заборону на продаж винищувачів Eurofighter Typhoon Саудівській Аравії. Ембарго діяло останні 5 років, пише Politico.

Зазначається, що у 2007 році Саудівська Аравія придбала 72 винищувачі Eurofighter, які є спільною розробкою оборонних підприємств Британії, Німеччини, Італії та Іспанії. Пізніше Ер-Ріяд висловив бажання придбати ще 48 таких літаків, однак Німеччина наклала ембарго через дії Саудівської Аравії в громадянській війні в Ємені та через вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі у 2018 році.

Рішення про скасування цієї заборони Берлін ухвалив, як стверджується, через зміну ситуації в регіоні після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, а також через "дуже конструктивне ставлення Саудівської Аравії до Ізраїлю".

Відео дня

Politico зауважує, що рішення про скасування заборони ухвалила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого перебування в Ізраїлі.

Видання також зазначає, що уряд Німеччини давно зазнавав критики з боку промисловості через цю заборону. Тепер оборонні підприємства зможуть отримати нові замовлення.

Проте інший речник німецького уряду заявив сьогодні, що остаточного рішення про продаж літаків Саудівський Аравії ще не ухвалено, оскільки не проведено тендерних процедур.

Німеччина продасть винищувачі Саудівській Аравії

Як писав УНІАН, ще влітку минулого року в Німеччині спалахнув гучний скандал, коли преса дізналася про бажання уряду Шольца зняти існуючу заборону на експорт винищувачів до Саудівської Аравії.

Німецькі журналісти та політики були обурені тим, що уряд ФРН відмовився брати участь в так званій "авіаційний коаліції" та не зголосився допомогти Україні навіть у підготовці пілотів, не кажучи про поставку літаків.

"Ми не можемо відмовляти Україні в озброєнні і в той же час постачати найсучаснішу зброю диктатурам і автократіям", – казав тоді лідер партії "Зелені" і голова Європейського комітету Антон Хофрайтер.

Вас також можуть зацікавити новини: