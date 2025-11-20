Йдеться про ракету "Новатор", яку забороняє договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Росія застосувала проти України вже 23 ракети "Новатор", які здатні нести ядерний заряд і були заборонені. Про це під час пленарного засідання Форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва заявив перший секретар Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні Олександр Сорочик, повідомляє Укрінформ.

Він наголосив, що Росія й надалі грубо порушує Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), "розробляючи та розгортаючи заборонені системи задовго до його формального припинення - систематично порушуючи свої зобов’язання та публічно це заперечуючи".

"Ми маємо підтверджені докази того, що Росія застосовувала крилаті ракети 9М729 - "Новатор" (за класифікацією НАТО - SSC-8 "Screwdriver") - наземну ракетну систему, здатну нести ядерний заряд і прямо заборонену ДРСМД", - підкреслив Сорочик.

Як зазначив український дипломат, виробництво саме цієї ракети Росією стало причиною виходу Сполучених Штатів Америки з ДРСМД у серпні 2019 року.

Сорочик зауважив, що дальність ракети - понад 1 тисяча 200 кілометрів.

"Росія вже застосувала ракети "Новатор" проти України 23 рази", - наголосив він.

Крім того, Сорочик детально розповів про масовані повітряні атаки країни-агресора на українські міста за останній тиждень: лише за цей період Росія запустила 1 тисячу 718 ударних безпілотників та 70 ракет, з яких 25 - балістичні.

"Ми закликаємо всі держави-учасниці ОБСЄ вийти за рамки висловлення занепокоєння та посилити санкції, ізолювати агресора, зміцнити систему протиповітряної оборони України та підтримати механізми притягнення до відповідальності. Будь-які менш рішучі дії Москва сприйме як дозвіл продовжувати терор", - наголосив він.

Остання атака РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 19 листопада російські окупанти запустили по Україні понад 470 ударних дронів та 48 ракет різного типу. Внаслідок удару в Тернополі було пошкоджено дві житлові 9-поверхівки. В одній з них сталося руйнування з 3-го по 9-й поверхи.

У Повітряних силах Збройних сил України заявили, що у ці будинки влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації. Зауважувалося також, що було знайдено та ідентифіковано уламки однієї з цих ракет і вона була виготовлена у четвертому кварталі цього року.

