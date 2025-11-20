У британському МЗС натякнули, що зусилля Трампа, це, звісно, добре, але РФ могла б закінчити війну хоч зараз, просто вивівши свої війська з України.

Влада Великої Британії поділяє мету президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні, але є один нюанс.

Як пише Reuters, ця заява британського Міністерства закордонних справ (МЗС) з'явилася після повідомлення про те, що Білий дім чинить тиск на Україну, щоб та прийняла розроблений США і Росією так званий мирний план.

Нагадаємо, цей план передбачає відмову України від Донбасу і скорочення ЗСУ.

"Росія могла б зробити це завтра, вивівши свої війська і припинивши незаконне вторгнення", - заявив представник МЗС Великої Британії.

Він додав, що Лондон "поділяє прагнення президента Трампа покласти край цій варварській війні".

"Мирний план" США і РФ щодо України

Учора ЗМІ оприлюднили дані про те, що США готують мирний план про закінчення війни в Україні і таємно консультуються з цього приводу з представниками Кремля. При цьому українська влада в розробці плану участі не бере.

За даними ЗМІ, Вашингтон нібито повідомив українських і європейських партнерів про розробку плану, але деталей не надавав ще.

А сьогодні стало відомо, що американський президент Дональд Трамп уже одорив цей план, який складено на основі капітуляції України.

