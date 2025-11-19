Вже з’ясовано, що одна з цих ракет виготовлена у четвертому кварталі цього року.

Стали відомими типи ракет, запущеними російськими загарбниками по двом дев’ятиповерхівкам у місті Тернопіль. Про це повідомляє Управління комунікацій Командування Повітряних Сил Збройних Сил України у Telegram.

"У багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: 6-ти Ту-95МС (аеродром базування "Олєнья"), 4-х Ту-160МС (аеродроми базування "Енгельс" та "Українка")", - наголошується у повідомленні.

Ракети були випущені з літаків з районів Вологодська та Астраханської області.

Відео дня

У цьому зв’язку, наразі правоохоронці вивчають уламки російських крилатих ракет, аби встановити і задокументувати черговий терористичний акт росіян проти мирного населення України.

При цьому, за достовірними даними, які уже не одноразово надавались партнерам, російська крилата ракета Х-101 містить компоненти та комплектуючі, виробниками яких є компанії зокрема із США, Китаю і Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших. У повідомленні підкреслюється:

"Станом на 16:00 знайдено та ідентифіковано уламки однієї із крилатих ракет, яка влучила у дев’ятиповерхівку 19 листопада 2025 року. Це ракета Х-101, виготовлена у четвертому кварталі 2025 року".

У Повітряних силах ЗСУ переконані, що таких трагедій, як нині в Тернополі, можна було б уникнути, якби Росія не знаходила можливість обходити уже оголошені санкції проти держави-терориста.

Удар РФ по Тернополю 19 листопада

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські загарбники здійснили черговий масований обстріл ракетами і дронами мирних міст України. Окупанти запустили понад 470 ударних дронів та 48 ракет різного типу. Атаковані були переважно західні області - Львівська, Івано-Франківська та Тернопільська.

У місті Тернопіль пошкоджено дві житлові 9-поверхівки. В одній з них сталося руйнування з 3-го по 9-й поверхи.

За останніми даними, кількість загиблих у Тернополі зросло до 25 громадян. Серед загиблих - троє дітей. Ще 73 людини постраждало. Серед них - 15 дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: