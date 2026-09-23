Армія США закупить у Lockheed Martin нові ракети, які перевершують ATACMS

Ракети ще потребують додаткових випробувань, але компанія готова до їхнього серійного виробництва.

Армія США уклала з компанією Lockheed Martin контракт на суму 1,2 мільярда доларів на виробництво високоточної ударної ракети Precision Strike Missile Increment 2 (PrSM Inc 2). З дальністю до 500 км ракета перевищує можливості ракети ATACMS.

Як пише Defense News, проводиться льотна кампанія, щоб підтвердити ефективність PrSM Inc 2 проти рухомих морських і наземних цілей. Було відпрацьовано запуск з платформи HIMARS, розгортання захисних кожухів та ураження цілі. Компанія запланувала додаткові льотні випробування PrSM Increment 2 на 2027 рік, хоча вже готова запустити її у серійне виробництво.

Зазначається, що Збройні сили США відчувають гостру нестачу ударних і зенітних ракет після того, як витратили їх величезну кількість в Ірані. Повідомляється, що це включає в себе й нестачу ракет PrSM. Причому, за деякими даними, запуск ракети відпрацьовували в реальних бойових умовах в Ірані.

Відео дня

Що це за ракета

PrSM Inc 2 – це балістична ракета нового покоління великої дальності класу "земля-земля". Вона призначена для заміни ATACMS, які були прийняті на озброєння на початку 1990-х років. PrSM сумісна з пусковими установками HIMARS і M270. Ракета має дальність польоту майже 500 км.

Система оснащена багаторежимною головкою самонаведення, здатною захоплювати рухомі цілі на суші. Вона також може вражати кораблі, що рухаються в морі, надаючи наземним пусковим установкам можливість нанесення ударів у морській зоні.

Як Україна створює аналоги HIMARS

Нагадаємо, що в Україні працюють над аналогом американської реактивної артилерійської системи. Передбачається, що це буде єдина універсальна платформа для запуску різних засобів ураження – реактивних снарядів і ракет.

Крім того, Україна отримала ліцензію на виробництво високоточних дальнобійних бомб AASM Hammer від Safran, що допоможе розробити високоточне дальнобійне озброєння – ракетну систему Thundart. Аналітики вважають ці ракети прямою альтернативою HIMARS та ракетам GMLRS.

Вас також можуть зацікавити такі новини: