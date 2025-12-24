Україна створить власний аналог системи HIMARS, - ЗМІ

Це буде єдина універсальна платформа для запуску різних типів ракет.

Вітчизняні фахівці працюють над аналогом американської реактивної артилерійської системи HIMARS. Про це повідомляє Defense Express з посиланням на інтерв’ю заступника начальника штабу командування Ракетних військ і артилерії командування СВ ЗСУ полковника Андрія Журавльова виданню "РБК-Україна".

Комплекс знаходиться ‎на етапі розробки. Передбачається, що це буде єдина універсальна платформа для запуску "‎різних засобів ураження – реактивних снарядів на кшталт GMLRS для HIMARS та ракет різного призначення"‎.

Інших деталей щодо комплексу оприлюднено не було.

Відео дня

На думку фахівців, розробка аналога HIMARS зумовлена бажанням зменшити залежність України від американської оборонки. Експерти припускають, що вітчизняний комплекс побудують на європейському шасі.

Теоретично комплекс можна буде застосовувати не тільки для запуску реактивних снарядів та ракет, а й дронів. Як приклад такої багатофункціональної системи називають нову EuroPuls GTF 8X8, яка серед іншого може запускати дрони-камікадзе SkyStriker.

Ракетні комплекси – інші новини

Сьогодні у світі спостерігається справжній бум інтересу до реактивних артилерійських систем, що зумовлено, зокрема, вдалим застосуванням Україною американських HIMARS.

Раніше стало відомо, що французи розробляють свій аналог системи HIMARS. Ракетна система отримала назву Foudre. Над новинкою працює компанія Turgis Gaillard.

Також УНІАН писав, що Франція та Німеччина хочуть разом створити далекобійну ударну зброю. Як саме виглядатиме новий комплекс не повідомлялося.

Вас також можуть зацікавити новини: