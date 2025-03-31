Виграти війну самою лише обороною не вийде, наголошує радник президента.

Не маючи достатньої підтримки від партнерів, Україна створила "кустарні" системи ППО малого радіусу дії, а також власну зброю для глибоких ударів по Росії. Про це в інтерв’ю Сергію Жадану для Радіо Хартія розповів радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін, який очолював міністерство стратегічної промисловості у 2023-2024 роках.

За його словами, зараз Україна має кілька рішень проти керованих авіабомб (КАБів), від яких Україна особливо потерпала у 2024 році. Також ведеться робота над вирішенням проблеми із нестачею систем ППО.

"Це найскладніший елемент оборонки. У світі є не більше п’яти виробників великого ППО і не всі країни мають окремі рішення, є країни, які гуртом, кількома країнами це роблять, наприклад, Франція та Італія. У нас є те, що ми називаємо саморобним ППО. (...) Це ППО малої дії, воно, в основному, використовується не на фронті, а на захисті об'єктів критичної інфраструктури. Але це хороший приклад того, що ми не чекали роками і не розказували про те, що нам не доступна ця опція. Ми знайшли швидке рішення, паралельно працюючи над великими проєктами", – каже Камишін.

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Разом з тим радник президента наголошує, що Україна не зможе виграти війну, тільки обороняючись. На його переконання, оборона має бути активною, із перенесенням війни на територію агресора. У цьому контексті екс-міністр згадує українські дронові удари по військових об'єктах глибоко на території Росії, що стало системною практикою.

І навіть після закінчення активної фази бойових дій Україна повинна розвивати та модернізувати свій оборонний комплекс, бо протистояння з росіянам – "це війна назавжди", переконаний Камишін.

"Нам треба бути завжди готовими до того, що вони повернуться. Я собі не можу дозволити бути неготовим більше одного разу в житті. Я був неготовий один раз, 23 грудня лютого 2022 року. Я не можу собі дозволити більше бути не готовим", – наголосив радник президента.

Нові українські озброєння: останні новини

Як писав УНІАН, Україна нарощує виробництво самохідної гармати "Богдана", яка виявилася напрочуд вдалою. САУ має дуже високу точність влучань, значний ресурс ствола і легко ремонтується у польових умовах. При тому українська гармата є і найдешевшою в Європі.

Також ми розповідали, що українські наземні роботи усе частіше виконують на фронті небезпечні місії, замінюючи українських бійців і тим самим рятуючи їм життя. Наприклад, роботи можуть облаштовувати протипіхотні загородження, що зазвичай роблять сапери.

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