Багато українських бригад використовують радіокеровані безпілотні наземні транспортні засоби для найризикованіших інженерних завдань.

Українські наземні роботи-безпілотники на фронті можуть виконувати різні інженерні задачі та здатні замінювати українських бійців у смертельно небезпечних завданнях.

Як пише аналітик Forbes Девід Акс, під час одного з російських наступів під Покровськом було зруйновано загородження з колючого дроту, яке українські сили звели для уповільнення російських атак. Однак уночі після нападу пролом у загородженні вже було залатано.

Один з українських блогерів припустив, що нове загородження натягнув український наземний робот-безпілотник, взявши на себе особливо небезпечне завдання, яке колись випадало спеціально навченим саперам.

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Як зазначає Акс, це цілком реально, оскільки багато українських бригад використовують радіокеровані безпілотні наземні транспортні засоби для найризикованіших інженерних завдань.

"Роботи-прокладчики дроту - це прості гусеничні машини з кузовом ззаду для товстої котушки дроту. Обережно доставлений до лінії фронту віддаленим оператором, який бачить те, що бачить фронтальна камера робота, він чіпляє кінець котушки до існуючого дроту, а потім розмотує іншу частину котушки", - пояснює Акс.

При цьому навіть якщо росіяни помітять робота і знищать його, це не буде великою проблемою, зазначає аналітик.

Дрони для ЗСУ

Раніше Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в підрозділах ЗСУ наземний роботизований комплекс "Лють" вітчизняного виробництва. Він призначений для виконання широкого спектра завдань у складних умовах. Зокрема, для ведення спостереження та вогневої підтримки дій наших підрозділів.

Також раніше ЗСУ отримали у використання НРК "Гімлі " - універсальну безпілотну платформу, призначену для виконання широкого спектра завдань у складних умовах бойових дій високої інтенсивності.

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