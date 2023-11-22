Ця машина придатна лише для вогню на придушення, а не для ураження цілей.

Росія модернізувала тягач МТ-ЛБ-2М-3 встановивши на нього корабельну установку. Втім, тепер машина отримала ще більше "покращень".

Як повідомляє Forbes, російська пропаганда РФ показала репортаж з Авдіївського напрямку. Серед іншого були показані МТ-ЛБ з морськими гарматами 2М-3 калібром 25-мм.

Раніше ці машини вже "світились" на фронті, але вони дещо відрізняються. Гармати 2М-3 розташовані на одному рівні з корпусом МТ-ЛБ. Башту інтегрували іншим способом, що є зміною для кустарних модернізацій у ЗС РФ. Над бойовими модулями встановили "мангал" для захисту від дронів.

Відео дня

"Є відчуття, що від гідравліки 2М-3 відмовилися і перейшли на повністю ручне наведення, оскільки це найпростіше рішення, яке не вимагає трудовитрат, але передбачувано впливає на ефективність стрільби", - прокоментува спостерігач Едуард Перов.

У першій версії МТ-ЛБ сильно тряслась під час стрільби, що впливало на точність. Мета такої машини на полі бою була в тому, щоб вести вогонь на придушування, а не для ураження цілей. Крім того, такі МТ-ЛБ не можуть надто близько під'їжджати через погану броню.

Як пише видання, в нових версіях машини башту дещо вкоротили по висоті, що може трохи стабілізувати машину й зменшити вібрації. Зміни в конструкції не зроблять машину набагато кращою, але на думку автора це свідчить про тенденцію. Як ЗСУ, так і ЗС РФ роблять модернізують імпровізовані машини через неможливість придбати необхідне сучасне озброєння у достатній кількості.

Втрати РФ в Україні

За добу в Україні знищено 850 російських окупантів і перейдено ще одну відмітку – з початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати противника склали 320 670 чоловік.

Також знищено багато ворожої техніки, зокрема, артилерійських систем – 7769 (+17 одиниць за минулу добу), танків ‒ 5446 (+7), бойових броньованих машин ‒ 10188 (+14) , БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5784 (+13), засоби ППО ‒ 589 (+1), автомобільної техніки та автоцистерн – 10159 (+25),спеціальна техніка ‒ 1105 (+7).

Вас також можуть зацікавити новини: