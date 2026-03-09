Україна переходить на автономні дрони-перехоплювачі, здатні запускатися роями, - Forbes

Такі БпЛА мають полювати на цілі, що наближаються, з мінімальним контролем людини.

Україна була на передовій зусиль щодо вирішення дисбалансу витрат у сфері протиповітряної оборони. Київ зараз розробляє автономні безпілотники-перехоплювачі, призначені для полювання на БПЛА. Їх ціна значно менша за вартість традиційних ракет протиповітряної оборони, пише Forbes.

Перехоплювачі Patriot можуть коштувати мільйони доларів за постріл, тоді як знищені ними дрони можуть коштувати лише десятки тисяч. Навіть великі арсенали ракет не можуть вирішити проблему, коли ворог може масштабувати виробництво та запускати хвилі потужних ракет.

Відповіддю, як зазначає видання, можуть бути не кращі ракети, а розумніші дрони, призначені для доповнення традиційних засобів протиповітряної оборони. Водночас Україна намагається вирішити проблему в її корені.

Зокрема, повідомляється, що українські розробники зараз створюють дрони-перехоплювачі, здатні запускатися роями та полювати на цілі, що наближаються, з мінімальним контролем людини.

"Перехоплювачі ефективніші, коли вони автономні. Не можна очікувати, що під час масованого удару, подібного до тих, що ми бачимо зараз, буде 700 операторів для 700 безпілотників. Штучний інтелект дозволяє нам запускати рої безпілотників-перехоплювачів без цього обмеження", - сказала Люба Шипович, генеральний директор Dignitas Ukraine, організації, яка навчає українських солдатів системам захисту від безпілотників.

У чому головні проблеми

Однак, навіть з розгортанням автоматизації, все ще існують обмеження. "Навіть з новішими перехоплювачами, які мають деякі можливості автоматизації, все ще потрібно багато пілотування, стратегії та командної роботи", – пояснив Джонатан Ліпперт, президент Defense Tech for Ukraine.

Навіть попри те, що Україна масштабує виробництво безпілотників-перехоплювачів, інші обмеження залишаються, зокрема, навчені оператори та засоби радіоелектронної боротьби. Масові атаки безпілотників можуть включати сотні БПЛА, що виснажує операторів-людей.

Оператори повинні опанувати не лише керування польотом, але й навігацію в складних електронних середовищах, де сигнали GPS регулярно глушаться або підробляються. Саме цю проблему намагаються вирішити українські компанії, що займаються технологіями безпілотників.

"Ми зосереджені на одній з ключових проблем сучасної війни з використанням безпілотників: як підтримувати працездатність безпілотників в умовах, коли GPS глушиться, а засоби радіоелектронної боротьби є інтенсивними", – сказав Андрій Чулик, генеральний директор і співзасновник Sine Engineering.

Боротьба з глушенням

В небі України супутникова навігація може зникнути без попередження. Російські глушилки порушують сигнали, підробляють координати та намагаються розірвати радіозв'язок, який дозволяє операторам керувати безпілотниками. Перехоплювачі все ще повинні знаходити та вражати цілі навіть за таких умов.

"Допомога дронам у навігації, коли GPS недоступний, підтримка зв’язку в умовах постійного радіоперешкод та забезпечення можливості їхньої роботи без безпосереднього контролю оператора – це ключові проблеми, над якими ми працюємо", – сказав Чулик.

Мета полягає в переході до систем, які потребують набагато менше навчання та значно меншої кількості пілотів.

Війна дронів в Україні

Як повідомляв УНІАН, Росія може активніше використовувати нові реактивні версії ударних безпілотників "Герань", щоб підвищити ефективність атак по Україні.

За словами радника Міністерства оборони України Сергія Флеша Бескрестнов, Росія має кілька варіантів модернізації дронів, але найреалістичнішим є саме підвищення швидкості.

