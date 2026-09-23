У Німеччині заявили про готовність задовольнити попит України на Patriot, але є умова

Наразі США та Німеччина обговорюють питання виробництва Patriot в Європі.

Берлін тисне на США, аби отримати дозвіл на виробництво ракет протиповітряної оборони Patriot у Європі на тлі дефіциту цих ракет в Україні. Про це пише Financial Times, посилаючись на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

Зокрема Пісторіус заявив, що під час останньої зустрічі з міністром оборони США Пітом Хегсетом вони обговорювали виробництво ракет-перехоплювачів PAC-3 за межами США.

"Ми чітко дали зрозуміти, що готові допомогти задовольнити величезний попит, який виник на ці та інші американські системи, шляхом створення виробничих ліній у Європі та Німеччині", – сказав Пісторіус.

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Видання нагадує, що минулого тижня Пісторіус і Хегсет підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва американських систем озброєння в Європі. Втім міністр оборони Німеччини заявив, що PAC-3 охоплюється цією угодою "в абстрактному плані". Він також наголосив на необхідності подальших переговорів.

"Зрештою, це, звичайно, питання інтелектуальної власності. Це також питання того, чи погоджуються з цим Пентагон і Білий дім, а також компанія-виробник. Зараз це питання вивчається, і ми сподіваємося на гарне рішення", – додав Пісторіус.

Журналісти відзначають, що вже у найближчі місяці в Баварії розпочнеться виробництво ракет PAC-2 до Patriot. Однак США не хоче погоджуватися на виробництво більш досконалих типів цих ракет PAC-3, які здатні збивати балістику.

Видання також нагадує, що раніше Трамп заявив про готовність надати Україні ліцензію на виробництво ракет до Patriot. Однак пізніше він відмовився від цього зобов'язання, додавши, що Вашингтон має бути "дуже обережним" і не передавати такі чутливі технології іншій країні.

Українська ППО - інші новини

Нагадаємо, в України вже тривалий час є критична нестача в засобах ППО. Як зазначав авіаційний експерт Костянтин Криволап, йдеться не лише про засоби для протидії балістиці, а й інші системи для боротьби з аеродинамічними цілями.

Тим часом Україна спільно з Європою продовжує роботу над розробкою спільної системи ППО FREYJA. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що очікує на перші результати від цього проєкту вже цього року.

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