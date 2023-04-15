Підписана Міноборони США угода передбачає проведення модернізації підприємств компанії Aerojet Rocketdyne та розширення їхніх виробничих потужностей.

Міністерство оборони США збирається модернізувати виробничі потужності задля збільшення темпів виготовлення й постачання двигунів до ПТРК Javelin і ПЗРК Stinger.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Пентагону. Зокрема, відомоство підписало угоду сумою $215,6 млн із виробником ракетних двигунів Aerojet Rocketdyne. Вона передбачає проведення модернізації підприємств цієї компанії та розширення їх потужностей.

Кошти виділяються в рамках Закону про додаткові асигнування для України. Зазначається, що модернізація стосуватиметься заводів Aerojet у штатах Арканзас, Алабама та Вірджинія, де випускаються складні двигуни для ракет.

Відео дня

"Кошти підуть на модернізацію виробничих процесів на підприємствах компанії, консолідацію виробничих ліній, закупівлю обладнання, створення систем для обробки даних, а також збільшення виробництва та швидкості доставки Javelin, Stinger та керованої реактивної системи залпового вогню (GMLRS)", - йдеться в повідомленні Пентагону.

Виготовлення зброї у США - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Пентагон прагне значно поповнити свої запаси зброї, виснажені війною РФ проти України, задля стримування Китаю. Зокрема й тому армія США уклала з корпорацією Lockheed Martin багаторічний контракт на виробництво ракет класу "повітря-земля" (JAGM) і ракет Hellfire.

У грудні, США уклали оборонні контракти з компаніями, у тому числі з Lockheed Martin на суму 1,05 мільярда доларів. Також раніше Lockheed Martin отримала контракт на поставку нових систем HIMARS і послуги підтримки для армії США та її іноземних союзників.

Наприкінці березня заступник голови Пентагону з питань сухопутних військ Гейб Камарілло заявив, що США подвоять щомісячне виробництво 155-мм артилерійських снарядів до 24 тисяч до кінця року та збільшать його в шість разів протягом п’яти років. Зокрема, близько $1,45 мільярда буде витрачено на покращення виробництва артилерійських снарядів, понад мільйон яких відправлено до України.

Вас також можуть зацікавити новини: