Міністерство оборони США збирається модернізувати виробничі потужності задля збільшення темпів виготовлення й постачання двигунів до ПТРК Javelin і ПЗРК Stinger.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Пентагону. Зокрема, відомоство підписало угоду сумою $215,6 млн із виробником ракетних двигунів Aerojet Rocketdyne. Вона передбачає проведення модернізації підприємств цієї компанії та розширення їх потужностей.
Кошти виділяються в рамках Закону про додаткові асигнування для України. Зазначається, що модернізація стосуватиметься заводів Aerojet у штатах Арканзас, Алабама та Вірджинія, де випускаються складні двигуни для ракет.
"Кошти підуть на модернізацію виробничих процесів на підприємствах компанії, консолідацію виробничих ліній, закупівлю обладнання, створення систем для обробки даних, а також збільшення виробництва та швидкості доставки Javelin, Stinger та керованої реактивної системи залпового вогню (GMLRS)", - йдеться в повідомленні Пентагону.
Виготовлення зброї у США - що відомо
Як повідомляв УНІАН, Пентагон прагне значно поповнити свої запаси зброї, виснажені війною РФ проти України, задля стримування Китаю. Зокрема й тому армія США уклала з корпорацією Lockheed Martin багаторічний контракт на виробництво ракет класу "повітря-земля" (JAGM) і ракет Hellfire.
У грудні, США уклали оборонні контракти з компаніями, у тому числі з Lockheed Martin на суму 1,05 мільярда доларів. Також раніше Lockheed Martin отримала контракт на поставку нових систем HIMARS і послуги підтримки для армії США та її іноземних союзників.
Наприкінці березня заступник голови Пентагону з питань сухопутних військ Гейб Камарілло заявив, що США подвоять щомісячне виробництво 155-мм артилерійських снарядів до 24 тисяч до кінця року та збільшать його в шість разів протягом п’яти років. Зокрема, близько $1,45 мільярда буде витрачено на покращення виробництва артилерійських снарядів, понад мільйон яких відправлено до України.