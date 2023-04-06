Сума контракту склала 27,1 мільйона доларів.

Пентагон уклав контракт на виготовлення танків з американською компанією General Dynamics Land Systems. Загальна сума контракту склала 27,1 мільйона доларів.

"Компанія General Dynamics Land Systems, Стерлінг-Хайтс, штат Мічиган, отримала контракт з твердо фіксованою ціною на суму 27 100 000 доларів", - йдеться в оприлюдненому документі.

При цьому не вказано кількість бойових машин, які закуплять на цю суму.

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Варто відзначити, що компанія General Dynamics Land Systems займається виробництвом бойових машин M1A1 Abrams. Це саме ті танки, які США обіцяли поставити Україні.

Танки Abrams для України - що відомо

У січні 2023 року президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон передасть Україні 31 танк Abrams для створення батальйону. При цьому через місяць в армії США відзначили, що для виконання обіцянки може знадобитися більше року.

Після цього в США почали шукати способи доставити бойові машини швидше, тому вирішили замість обіцяної версії М1А2 відправити M1A1, які повинні прибути в Україну до осені.

При цьому американські чиновники заявили, що навчання українців на американських танках M1A1 Abrams ще не почалося, але це обов'язково буде і "відносно скоро".

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