Пентагон уклав великий контракт для прискореного виробництва ракет до Patriot, - WSJ

Міністерство оборони США узгодило з компанією Lockheed Martin умови контракту на 4,7 млрд доларів, що передбачає прискорення виробництва ракет-перехоплювачів Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE). Про це пише The Wall Street Journal.

У Lockheed Martin заявили, що угода є продовженням рамкового контракту, оголошеного в січні, і дозволить компанії збільшити поставки рекордної кількості перевірених у бою перехоплювачів для американських і союзних сил цього року.

"Наші інвестиції у виробничі потужності, персонал та ланцюг поставок дозволяють нам забезпечувати масштаб і швидкість поставок.Маючи необхідні інструменти, відпрацьовані процеси та кваліфікованих співробітників, ми готові поставити рекордну кількість боєприпасів на підтримку військових та наших союзників", - підкреслив президент підрозділу Lockheed Martin Missiles and Fire Control Тім Кехілл.

Зазначається, що система PAC-3 Missile Segment Enhancement призначена для перехоплення балістичних, гіперзвукових ракет та інших повітряних загроз з використанням головок самонаведення виробництва Boeing. Перехоплення здійснюється за рахунок прямого кінетичного удару високоманевреного перехоплювача.

Чи є альтернативи Patriot для України

Раніше військовий експерт Олег Катков заявив, що зараз для України немає альтернативи зенітно-ракетним комплексам Patriot. Він нагадав, що ракети купуються європейцями за гроші в США, і для Сполучених Штатів - це бізнес, тому що вони продають ракети за самостійно встановленою ціною.

