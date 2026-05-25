Росія закриває небо над Москвою до кінця війни, але є винятки

У Росії планують запровадити масштабні обмеження на польоти цивільної авіації в районі Москви та частини центральних регіонів країни. Нові правила можуть почати діяти вже на початку червня. Про це повідомляє Міжрегіональна громадська організація пілотів та власників повітряних суден (АОПА).

Згідно з оприлюдненою інформацією, у Московській повітряній зоні планують заборонити польоти цивільних літаків на висотах від 0 до 5100 метрів.

"На початку червня 2026 року польоти цивільних повітряних суден у Московській повітряній зоні (Москва РПІ) на висотах від 0 до 5100 м будуть повністю заборонені", – зазначили в організації.

Обмеження поширюватимуться на значну частину повітряного простору навколо російської столиці. За даними АОПА, зона охопить напрямки до кордону з Білоруссю, районів Санкт-Петербурга, Єкатеринбургу та Самари.

При цьому частина польотів залишиться дозволеною. Винятки передбачені для регулярних і чартерних пасажирських рейсів, які виконують польоти до аеропортів і з них. Також обмеження не стосуватимуться медичної евакуації, санітарної авіації, авіаційно-хімічних робіт, моніторингу інфраструктури та польотів у межах державних контрактів.

В організації додали, що офіційне повідомлення NOTAM із деталями нових правил очікується найближчим часом.

Раніше Москва та Московська область неодноразово повідомляли про атаки безпілотників. Зокрема, у ніч на 17 травня регіон зазнав однієї з найбільших атак дронів за останній час.

Після цього українська сторона повідомляла про ураження низки об’єктів на території РФ, серед яких – нафтопереробні підприємства та виробництва, пов’язані з російською оборонною промисловістю.

Останні заяви Москви

Нещодавна Росія раптово оголошувала ядерні навчання з метою демонстрації сили перед Україною та її союзниками, а також відвернути увагу від зростаючих проблем своєї армії на фронті.

Також Міністерство закордонних справ РФ закликало іноземців та персонал дипломатичних місій негайно виїхати з Києва. Так у Москві анонсували "системні удари" по підприємствах українського ВПК у Києві.

