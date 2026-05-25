До кінця року Україна може запускати по РФ до 1000 дронів на добу, – Коваленко

У Росії після травневих атак безпілотників на Москву почали обговорювати можливість значного збільшення кількості українських дронів, які застосовуються для ударів по території РФ. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що до кінця року масштаби таких атак можуть суттєво зрости. Про це йдеться у матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив".

За словами Коваленка, Україна з 2022 року не лише модернізувала ударні безпілотники, а й збільшила їх кількість та ефективність застосування. Окрему увагу експерт приділяє стану російської протиповітряної оборони, яка, за його оцінкою, поступово виснажується.

Серед основних причин він називає нестачу систем ППО, дефіцит боєкомплекту, технологічні проблеми окремих комплексів та регулярні втрати російських засобів протиповітряної оборони.

Коваленко також проаналізував офіційну статистику Міноборони РФ щодо нібито "перехоплених" українських дронів. Він зазначає, що навіть російські звіти демонструють стабільне зростання масштабів атак.

За наведеними ним даними:

у вересні 2024 року РФ заявляла про 158 перехоплених дронів;

у березні 2025 року – про 337;

у травні 2025 року – вже понад 500;

у березні 2026 року – 724;

а 17 травня 2026 року російська сторона повідомила про 1054 дрони.

"Навіть виходячи з цих даних очевидно, що за півтора року тенденція приросту "перехоплених" дронів зросла в 6,6 раза. І навіть якщо варіативно припустити, що 17 травня по Москві було застосовано понад 350 засобів ураження, то до кінця року цей показник цілком може досягти системної 1 000", – зазначає Коваленко.

На думку оглядача, якщо російська статистика хоча б частково відповідає реальності, то масштабні нальоти українських дронів можуть стати регулярними вже найближчими місяцями.

У матеріалі також зазначається, що Україна збільшує виробництво безпілотників швидше, ніж Росія встигає компенсувати втрати систем ППО та запасів ракет до них.

Зазначимо, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров пояснив, що удари по Москві та області не лише символічні, а мають об'єктивний практичний ефект. За його словами, навколо Москви ще з радянських часів розташована просто величезна кількість стратегічних підприємств, як з точки зору економіки, так і з точки зору російського ВПК.

У редакційній статті Associated Press зазначили, що атака на Москву стала додатковим способом нагадати росіянам, що війна ближче, ніж здається. Автори зазначили, що після подібних атак "кремлівським чиновникам стає все складніше переконати своїх громадян, що війна з Україною на них не впливає". Масштаб атаки підкреслили руйнування інфраструктури та приватних будинків, а також – призупинення роботи найбільшого аеропорту Шереметьєво.

