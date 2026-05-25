В Україну йде відчутне потепління: синоптик назвав дату

На початку червня очікується підвищення температури.

Кінець весни та початок літа в Україні відзначаться короткочасними дощами, але доволі свіжу повітряну масу замінить відчутне потепління. Про це у коментарі УНІАН сказав синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Відповідаючи на запитання про останні дні травня, які випадають на вихідні, він зазначив, що на територію України надходитиме поле зниженого атмосферного тиску з північного сходу. Воно принесе короткочасні, нетривалі опади. Оминуть вони лише західні області країни.

Температура, зокрема, 31 травня вночі буде в межах 5-12 градусів тепла, а вдень - 13-20 тепла. Схожі показники та доволі свіжа повітряна маса утримуватимуться по території України з 29 по 31 травня.

Відео дня

Як почнеться літо

На запитання щодо того, як почнеться червень, Семиліт розповів, що згідно з попереднім прогнозом, у перші дні нового місяця, 1-4 червня, у більшості областей України будуть короткочасні дощі, переважно - в денні години.

Водночас трішки потеплішає і трішки підвищаться значення температури. "У нічні години ми очікуємо 10-16 градусів, а денні максимуми сягатимуть 21-27 градусів. Вже буде тенденція до підвищення температури", - сказав синоптик і додав, що це буде відчутне потепління після доволі прохолодного тижня.

Чи буде літо в Україні дуже спекотним

Як повідомлялося, американські вчені прогнозують, що Землю може накрити найпотужніший кліматичний феномен за останні 150 років - "супер" Ель-Ніньо, тож в Україні влітку можлива спекотна погода.

Утім, Віталій Постригань, начальник Черкаського обласного гідрометцентру запевнив, що не йдеться ані про +50 градусів в тіні протягом усього сезону, ані про катастрофічну посуху. Водночас, за його словами, такі процеси сприяють температурним аномаліям, особливо взимку та влітку.

Вас також можуть зацікавити новини: