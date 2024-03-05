І США, і Росія можуть виявити вразливі місця один одного за допомогою використання новітнього військового озброєння під час навчань.

НАТО 4 березня розпочинає одні з найбільших навчань Nordic Response 2024, які пройдуть поблизу російських кордонів. У цих навчаннях, що охоплюють тринадцять країн, буде мобілізовано понад 20 000 військовослужбовців, понад 50 військових кораблів і понад 110 літаків, від винищувачів до вертольотів.

Як пише bulgarianmilitary.com, це дає США та їхнім союзникам унікальну можливість провести випробувальні польоти F-35 для сканування російських підрозділів С-300 і С-400, що базуються в Північному військовому окрузі Росії, зокрема в районі Санкт-Петербурга.

Водночас існує можливість того, що і США, і Росія можуть виявити свої вразливі місця за допомогою використання новітнього військового озброєння під час навчань, йдеться в статті.

Відео дня

Так, F-35 має здатність легко сканувати і визначати місце розташування С-400. Літак озброєний можливостями малопомітності і може застосовувати різні підходи, наприклад, політ на малих висотах. Крім того, F-35 оснащений складною системою радіоелектронної боротьби AN/ASQ-239 Barracuda, яка відома своєю здатністю блокувати російські радари.

Водночас, якщо російські радари С-400 перебувають в активному режимі, то вони зможуть сканувати авіоніку F-35 і можуть виявити F-35 за радіолокаційним перерізом літака.

Якими будуть наслідки від сканування один одного

F-35 "Лайтнінг II" і С-400 "Тріумф" - два найпередовіші зразки військової техніки у світі, кожен з яких має свої унікальні можливості. Якби вони просканували один одного, вони потенційно могли б розкрити противнику величезну кількість інформації.

Якби С-400 успішно просканував F-35, він потенційно міг би дізнатися більше про характеристики малопомітності цього літака. Сюди можуть входити форма і матеріали, використані в конструкції літака, які сприяють його здатності ухилятися від виявлення радарів. Крім того, F-35 оснащений складним набором датчиків і засобів радіоелектронної боротьби. Якби С-400 просканував F-35, він, можливо, зміг би зібрати дані про ці системи.

Якби F-35 просканував С-400, він потенційно міг би дізнатися про радіолокаційні можливості системи. Сюди можуть входити частота, дальність дії і можливості відстеження радара, які мають вирішальне значення для виявлення і перехоплення цілей. Ба більше, С-400 оснащений різними типами ракет, кожен з яких призначений для певної мети. Якби F-35 просканував С-400, він, можливо, зміг би зібрати дані про ці ракети. Це потенційно може дати уявлення про швидкість, дальність і системи наведення ракет.

Крім того, пише видання, Росія може ризикнути відправити свій Су-57 у безпосередній близькості від навчань НАТО і F-35. Однак, хоча елемент скритності цих винищувачів вельми ефективний на відстані, проте, на думку експертів, F-35 може виявити невловимий Су-57 навіть із ближчої відстані.

F-35 беруть активну участь у місіях над територією України

Раніше міністр оборони Сінгапуру Нг Енг Хен заявив, що американські F-35 беруть активну участь у місіях над територією України.

Метою цих місій є визначення точного місця розташування російських зенітно-ракетних комплексів.

Вас також можуть зацікавити новини: