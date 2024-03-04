Покращене програмне забезпечення для пілотування створило новий вид літаків.

США мають намір закупити щонайменше тисячу безпілотників-винищувачів, оснащених штучним інтелектом. Вашингтон має намір використовувати такі автономні дрони для стримування Китаю.

Видання Wall Street Journal пише, що зростаюча вартість наявних військових літаків і прогрес у сфері програмного забезпечення для пілотування змушують ВПС переходити до нового покоління безпілотних винищувачів, щоб зміцнити флот, який є найменшим і найстарішим відтоді, як 1947 року він став окремою службою.

ВПС хочуть отримати щонайменше 1000 міні-винищувачів, які зараз розробляють, включно із сотнями протягом п'яти років. Вони супроводжуватимуть і захищатимуть літаки з екіпажем, такі як F-35 і новий бомбардувальник B-21, нестимуть власну зброю для атаки інших літаків і цілей на землі, а також виступатимуть як розвідники і вузли зв'язку в небі.

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У ВПС уже давно є великі безпілотники. Безпілотники Reapers і Predators компанії General Atomics широко використовувалися для запуску ракет на Близькому Сході, керовані дистанційно. Вертольоти Black Hawk і винищувачі F-16 також літають автономно.

Невеликі безпілотники змінили поля битв на відносно невеликих відстанях в Україні та Близькому Сході, але більші версії, оснащені реактивними двигунами, розглядаються як критично важливі для подолання величезних відстаней у західній частині Тихого океану.

Тільки одна з подібних машин - MQ-28 Ghost Bat компанії Boeing - здійснила публічний політ, і Королівські ВПС Австралії замовили цей літак. При цьому компанія Anduril показала фото своєї розробки Fury, а General Atomics - рендери серії Gambit. Компанії Lockheed Martin і Northrop Grumman тримають свої літаки в секреті.

Ghost Bat і Fury менші за наявні винищувачі, їхня довжина становить від 20 до 30 футів - удвічі менше, ніж у найпоширенішого у світі бойового літака F-16 виробництва Lockheed Martin.

Літаки зможуть літати зі швидкістю трохи нижчою за швидкість звуку, несучи ракети та іншу зброю для ударів по ворожих повітряних і земних цілях, зокрема й по кораблях.

Компанія Shield AI раніше розробила програмне забезпечення, яке допомогло безпілотному літаку F-16, запрограмованому на штучний інтелект, регулярно перемагати найкращих пілотів ВПС і ВМС в імітаційних поєдинках у рамках випробувань. Тепер експерти цієї компанії хочуть встановити своє програмне забезпечення на нові реактивні безпілотники.

ВПС хочуть використовувати цю технологію, щоб пілоти таких літаків, як F-35, F-22 і бомбардувальник B-21, могли керувати новими безпілотниками дистанційно зі своїх кабін. Наземні диспетчери також зможуть керувати 10 безпілотниками, а інші можуть бути запрограмовані на польоти роєм, пригнічуючи оборону противника або збиваючи його з пантелику, щоб відвернути на себе вогонь.

Відсутність екіпажу дає змогу безпілотникам здійснювати ризикованіші маневри, які фізично не під силу пілоту. За словами представника Shield AI, програмне забезпечення компанії дає змогу реактивним літакам проноситися над землею зі швидкістю 600 миль на годину.

За словами представників ВПС і керівників оборонного відомства, це також має зробити їх дешевшими. Безпілотники призначені для використання в разі потреби, для виконання одного або, можливо, кількох польотів, що дає змогу використовувати для їх створення менш дорогі деталі.

ВПС планують встановити ціну від 20 до 30 мільйонів доларів за кожен літак, хоча керівники галузі очікують, що вона знизиться до 10 мільйонів доларів або менше. Це порівняно з ціною в 100 мільйонів доларів за F-35 або з новими бомбардувальниками B-21, які коштують понад 750 мільйонів доларів.

Продаж зброї з Китаю до Росії - головні новини

У Пентагоні заявили, що з березня 2022-го по 2023 рік китайські фірми експортували в Росію БПЛА і компоненти до них на суму понад 12 мільйонів доларів. Водночас у США вважають, що Пекін масово продавав Москві стрілецьку зброю і товари подвійного призначення.

17 лютого міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрівся з главою українського МЗС Дмитром Кулебою в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки. Він запевнив, що Пекін не постачає зброю в РФ.

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