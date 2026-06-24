Північна Корея заявила про створення нового есмінця та пообіцяла розвивати ядерний флот

Кім закликав чиновників "з дедалі більшою швидкістю" нарощувати ядерний потенціал країни.

Північна Корея ввела в експлуатацію свій перший есмінець класу 5 000 тонн, а лідер Кім Чен Ин пообіцяв побудувати ще більше кораблів, розміри яких удвічі будуть перевищувати ці показники, а також оснастити військово-морський флот ядерною зброєю. Про це пише Bloomberg.

"Цей військовий корабель володіє найдосконалішими та найскладнішими оперативно-бойовими можливостями. Програма оснащення ВМС ядерною зброєю неухильно реалізується згідно з планом", - сказав Кім під час церемонії введення в експлуатацію у порту Нампхо.

Видання нагадало, що введення в дію есмінця "Чо Хьон" відбулося після того, як у квітні Кім проконтролював випробувальні пуски стратегічних крилатих ракет та протикорабельних ракет з цього есмінця, а також на наступний день після того, як Кім затвердив плани будівництва нових військово-морських баз для розширюваного флоту КНДР.

Відео дня

Нині ВМС Північної Кореї складаються переважно з невеликих суден для оборони узбережжя. Кім активізує зусилля з посилення вогневої потужності ВМС країни у Жовтому морі на заході та у східних водах в напрямку Японії.

Під час виступу на нещодавньому засіданні Політбюро, Кім закликав чиновників "з дедалі більшою швидкістю" нарощувати ядерний потенціал країни та наголосив, що "кривава ситуація" на Близькому Сході робить його ядерну політику "найправильнішим і єдиним шляхом" захисту країни.

Також впродовж наступних пʼяти років Північна Корея має намір щороку будувати по два надводні кораблі, більші за "Чо Хьон", а саме 10-тисячний крейсер та ескортні кораблі й підводні системи озброєння, запевнив Кім.

Північна Корея - останні новини

Раніше Південна Корея та Європейський Союз заявили, що Північна Корея "ніколи" не буде визнана ядерною державою. Крім того, сторони засудили військову співпрацю між Росією та КНДР.

Лідери Євросоюзу закликали російського диктатора Володимира Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню після того, як він відхилив заклик українського лідера Володимира Зеленського зустрітися та домовитися про завершення війни.

Водночас у Північній Кореї висміяли заклик США до ядерного роззброєння. Зокрема сестра лідера КНДР Кім Чен Ина та високопосадовиця режиму Кім Йо Чжон заявила, що США не мають жодних підстав ставити під сумнів статус КНДР як держави, що володіє ядерною зброєю, і тому позиція Вашингтона не буде мати жодних юридичних наслідків для Пхеньяна.

"Деякі чиновники у Сполучених Штатах не змогли прокинутися від своєї ескапістської та анахронічної мрії", - наголосила вона.

Вас також можуть зацікавити новини: