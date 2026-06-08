У Північній Кореї висміяли заклик США до ядерного роззброєння

В Пхеньяні кажуть, що не відмовляться від головної гарантії виживання режиму.

Північна Корея різко відреагувала на заклики США до ядерного роззброєння, назвавши такі вимоги відірваними від реальності. Як повідомляє Politico, із відповідною заявою виступила впливова сестра лідера КНДР Кім Чен Ина та високопосадовиця режиму Кім Йо Чжон.

За її словами, США не мають жодних підстав ставити під сумнів статус КНДР як держави, що володіє ядерною зброєю, і тому позиція Вашингтона не матиме жодних юридичних наслідків для Пхеньяна.

Вона також відкинула як недостовірну інформацію заяву США про те, що президент Дональд Трамп і Сі Цзіньпін під час саміту в Пекіні минулого місяця підтвердили спільну мету щодо денуклеаризації Північної Кореї.

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"Деякі чиновники у Сполучених Штатах не змогли прокинутися від своєї ескапістської та анахронічної мрії", – сказала Кім Йо Чжон.

У своїй заяві вона також звинуватила США та Південну Корею в безперервному нарощуванні озброєнь. Вона наголосила, що курс її брата на зміцнення ядерного потенціалу є "незворотним остаточним висновком, який має бути реалізований безумовно".

Північна Корея: останні новини

Як писав УНІАН, Кім Чен Ин вніс до конституції КНДР зміни, які передбачають автоматичний ядерний удар у відповідь у разі його загибелі або втрати контролю над збройними силами. Рішення ухвалили після вбивства верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та його оточення під час американо-ізраїльських ударів по Тегерану, що викликало занепокоєння в Пхеньяні.

Також ми писали, що Північна Корея виключила з конституції положення про прагнення до возз’єднання з Південною Кореєю, фактично відмовившись від багаторічної офіційної мети об’єднання півострова. Оновлена конституція також закріплює більш жорсткий контроль Кім Чен Ина над ядерним арсеналом.

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