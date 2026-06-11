Росія повернула в арсенал міну часів Другої світової: на фронті виявили PMD-6

Протипіхотна міна PMD-6 була розроблена ще у 1930-х роках і широко застосовувалася під час Другої світової війни. У 1948–1949 роках її офіційно вивели зі складу радянського арсеналу.

Росіяни, ймовірно, відновили виробництво протипіхотних мін PMD-6, які офіційно були зняті з озброєння ще після Другої світової війни. Такі боєприпаси українські військові виявили на Сумському напрямку на початку 2026 року. Про це повідомляє Le Parisien із посиланням на спеціалізовані джерела, які відстежують розвиток озброєнь у війні РФ проти України.

За даними Telegram-каналу "Міни та кава з канапками", одну з партій PMD-6 було вилучено на фронті та передано на дослідження українським фахівцям. Аналіз показав, що Росія не просто використовує старі радянські запаси, а, ймовірно, налагодила нове виробництво модернізованої версії цих мін.

Протипіхотна міна PMD-6 була розроблена ще у 1930-х роках і широко застосовувалася під час Другої світової війни. У 1948–1949 роках її офіційно вивели зі складу радянського арсеналу.

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Класична версія мала дерев'яний корпус і примітивну конструкцію. Однак сучасний варіант, який виявили українські сапери, отримав пластиковий корпус заводського виготовлення.

За оцінками експертів, це дозволяє міні витримувати до двох кілограмів ґрунту або маскувального покриття без випадкового спрацювання.

Всередині встановлюється стандартна шашка тротилу масою 75 або 200 грамів, а також традиційний механізм підриву, який активується під час натискання на кришку міни.

Використання протипіхотних мін заборонене Оттавською конвенцією 1997 року, яка передбачає заборону на виробництво, накопичення, передачу та застосування таких боєприпасів.

Документ підписали понад 160 держав світу. Водночас Росія ніколи не ратифікувала цю угоду, тому формально не взяла на себе відповідних міжнародних зобов'язань.

Поява на фронті модернізованих PMD-6 може свідчити як про прагнення Росії максимально наситити поле бою дешевими засобами ураження, так і про готовність використовувати навіть рішення майже сторічної давнини для продовження війни.

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