Протипіхотні міни стануть частиною оборонної програми "Східний щит".

Польща збирається відновити виробництво протипіхотних мін вперше з часів Холодної війни. Міни хочуть розмістити вздовж східного кордону, а також, можливо, експортувати в Україну. Про це повідомив Reuters заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.

Польща планує відновити виробництво протипіхотних мін

"Ми зацікавлені в отриманні великої кількості мін у найкоротші терміни", - сказав він журналістам.

За словами Залевського, протипіхотні міни стануть частиною оборонної програми "Східний щит", яка спрямована на зміцнення кордонів Польщі з Білоруссю і російською Калінінградською областю. Він зазначив, що хотів би, щоб виробництво мін почалося наступного року, але поки не впевнений, що це можливо.

"Я б дуже хотів цього... У нас є така потреба", - наголосив заступник міністра оборони Польщі.

В агентстві нагадали, що Польща почала процес виходу з Оттавської конвенції (договір про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін - УНІАН) у серпні. Незабаром після цього у Варшаві заявляли, що планують почати виробництво протипіхотних мін, якщо буде необхідність.

Польща може отримати мільйони протипіхотних мін

Генеральний директор польського оборонного підприємства Belma Ярослав Закжевський розповів журналістам, що Польщу буде оснащено мільйонами мін у рамках програми "Східний щит".

"Ми готуємося до того, що польський попит становитиме 5-6 мільйонів мін усіх типів", - поділився він.

Закжевський зазначив, що Міноборони Польщі ще не розмістило замовлення, але наступного року компанія зможе виготовити до 1,2 мільйона мін усіх типів, включно з протипіхотними мінами. За його словами, поточні темпи виробництва становлять близько 100 000 мін на рік.

Поставки мін в Україну не виключаються

Залевський у розмові з журналістами підтвердив, що постачання протипіхотних мін в Україну розглядається. Проте рішення залежатиме від виробничих потужностей.

"Наша відправна точка - це наші власні потреби. Але для нас Україна є абсолютним пріоритетом, тому що лінія європейської та польської безпеки проходить по фронту Росія-Україна", - пояснив Залевський.

Гендиректор Belma сказав журналістам, що експорт мін в Україну можливий. Він додав, що країни НАТО, які межують із Росією, вже виявили інтерес до купівлі протипіхотних мін.

Вихід України з Оттавської конвенції - що відомо

Нагадаємо, що 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави з Оттавської конвенції, якою забороняється застосування, накопичення запасів, виробництво та передача протипіхотних мін.

У липні 2025 року Верховна Рада підтримала вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Рішення підтримали 299 народних депутатів. Також 305 народних обранців проголосували за термінове підписання

Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів, що Україна зможе використовувати, виробляти та отримувати протипіхотні міни від партнерів уже наступного дня після підписання закону про вихід з Оттавської конвенції. Він зазначив, що це інструмент для захисту держави.

Нардеп уточнив, що Київ формально не вийшов з Оттавської конвенції, а лише призупинив її дію на території України.

