Іспанська компанія-виробник інвестує 50 мільйонів євро у розширення виробництва бронемашин VAMTAC.

Іспанська компанія Urovesa, відома як виробник бронеавтомобілів VAMTAC, які також постачаються Збройним Силам України, оголосила про масштабне розширення. Підприємство інвестує 50 мільйонів євро у збільшення своїх виробничих потужностей, аби подвоїти випуск техніки — з 2500 до 5000 одиниць на рік, повідомляє видання Infodefensa.

Згідно з планами, компанія збудує нові об’єкти площею понад 100 тисяч квадратних метрів. Йдеться про автоматизований склад, зони фарбування, складання та перескладання, новий випробувальний полігон, школу позашляхового водіння, а також центр для відвідувачів. Реалізувати проєкт планують до 2029 року. Крім нарощування виробництва, в Urovesa очікують створити 100 нових прямих робочих місць та ще 400 непрямих.

Таке розширення стало можливим завдяки фінансовому зростанню компанії у 2024 році — її річний оборот перевищив 122 мільйони євро, що на 12% більше порівняно з 2023 роком. Операційний дохід становив 22 мільйони, а чистий прибуток — 17 мільйонів євро.

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Що відомо про VAMTAC

Бронемашина VAMTAC, яку в Україні назвали "Зубр", має такі характеристики:

балістичний та протимінний захист 1–2 рівня за STANAG 4569;

дизельний двигун Steyr потужністю 188 к.с.;

максимальна швидкість — до 135 км/год;

запас ходу — понад 600 км;

повна маса — близько 5,2 тонни;

вантажність — 1,5 тонни.

Завдяки нещодавньому контракту з Румунією, відома і приблизна вартість машини — 416 тисяч євро за одиницю. Окрім Іспанії, України та Румунії, VAMTAC використовуються в Бельгії, Португалії, Ірландії, Малайзії, Марокко, Саудівській Аравії, Домініканській Республіці та Венесуелі.

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