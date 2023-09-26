Росіяя хоче створити Т-80, оснащений двигуном з 1500 кінських сил.

На Калузькому турбінному заводі РФ вперше за останні 30 років намагається відновити виробництво двигунів для танків Т-80.

Як пише для Forbes американський військовий кореспондент Девід Акс, мета, ймовірно, полягає у виготовленні нової турбіни потужністю 1500 кінських сил.

"Ця турбіна має очевидне застосування: вона буде рухати нові танки Т-80, на виробництві яких зосередилася російська промисловість", - пише він.

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Зазначається, що завод "Уралвагонзавод" в Омську не виробляв нових корпусів для Т-80 з 1991 року, а робота над турбінами ГТД-1250 для Т-80 на Калузькому заводі простоювала впродовж десятиліть.

В останні роки російська армія поповнювала свій парк Т-80 старими, відремонтованими корпусами і двигунами, однак схоже ці запаси вже вичерпуються. На початку повномасштабної війни у розпорядженні російської армії було приблизно 3 тисячі активних танків.

"Уралвагонзавод" виробляє лише кілька десятків нових Т-72Б3 і Т-90М щомісяця. При цьому РФ втрачає на фронт понад 100 станків щомісяця. Влітку 2022 року Кремль почав витягувати зі сховищ сотні старих Т-62, випущених в 1960-х роках, а також Т-54 і Т-55, які лишилися з 1950-х років.

"Але Т-62 і Т-54/55, а також трохи новіші Т-72 "Урал" і Т-80Б з армійських резервів - це тимчасовий захід. На деякі з них ставлять нову оптику і додаткову броню, на інші - ні. Щоб продовжувати воєнні дії на третій, четвертий чи п'ятий рік, російським збройним силам потрібні нові танки. Багато танків", - пише Акс.

Два тижні тому гендиректор "Уралвагонзаводу" Алєксандр Попов оголосив про відновлення виробництва 46-тонних тримісних Т-80 "з нуля". Для цього необхідно налагодити співпрацю з сотнями постачальників, щоб виготовити десятки тисяч деталей. Це стосується і газотурбінних двигунів.

В 1975-2001 роках, коли Росія виробляла Т-80, в Калузі випускали тисячі ГТД-1000 і ГТД-1250 для цього типу танків. Кожен з них дає потужність більше тисячі кінських сил, що є серйозним показником для 46-тонної бойової машини. Для порівняння: український 42-тонний Т-64БВ оснащений двигуном з 850 кінськими силами.

Двигуна Т-80 дає його високу швидкість - 70 кілометрів на годину, хоча запас ходи при цьому становить до 480 кілометрів. Однак деякі російські війська (наприклад, повітряно-десантні і морські полки) надають перевагу швидкості, а не паливній ощадливості, і можуть бути зацікавлені у нових Т-80. Більш потужний двигун дасть Т-80 можливість отримати тонни додаткової броні.

"Робота на Калузькому турбінному заводі стала переконливим свідченням того, що росіяни серйозно налаштовані на створення нових танків. Звичайно, це не станеться швидко. Але це і не потрібно. "Уралвагонзаводу" може знадобитися кілька місяців (або навіть рік чи більше) для того, щоб повністю підготуватися до випуску нових модернізованих Т-80", - зазначає Девід Акс, додаючи, що рік - це не великий термін для війни.

Очікується, що коли "Уралвагонзавод" нарешті буде готовий виробляти нові Т-80, нові калузькі турбіни ГТД-1500 також будуть готові.

Російські танки - що відомо

Заяви Росії про збільшення випуску танків та іншої бронетехніки вдвічі можуть бути просто прагненням видати бажане за дійсне. Швидше за все, Кремль маніпулює статистикою у пропагандистських цілях, вважає Defense Express.

За останніми даними Росія втратила на війні проти України не менше 4672 танків.

Водночас військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висміяв росіян, бо розпіарені танки Т-14 "Армата" легко знищити.

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