За словами Резнікова, попри війну це питання досить актуальне.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україні треба легалізувати обіг зброї.

Про це він написав у себе в Facebook.

Очільник оборонного відомства зазначив, що рішення "на часі" і є назрілим.

"Коли до України вдерлися російські окупанти, десятки тисяч наших громадян, підкреслюю - десятки тисяч - отримали автоматичну зброю для захисту своїх домівок у максимально "ліберальний" спосіб. Тому що іншого способу не було. У багатьох ситуаціях це стало вирішальним чинником. Але так само виникли і проблеми, адже бажання володіти зброєю і вміння поводитись з нею безпечно, поважати зброю - це речі, які не завжди ходять разом. В країні і до цього в обігу перебували мільйони одиниць зброї. У тому числі - незадекларованої", - написав міністр.

За словами Резнікова, в Україні слід сформувати культуру безпечного і відповідального ставлення до зброї. Він нагадав, що закон дозволяє громадянам використання проти ворога будь-якої зброї. Тому логічним, на його думку, є не створення заборони, а регулювання використання зброї через формування стрілецької культури.

"Ефективне використання зброї - це не тільки особисті навички, це також певний стан свідомості і наявність відповідної інфраструктури. Переконаний, що в Україні потрібно розвивати мережу стрільбищ, тирів, стрілецьких клубів, відповідних змагань. Щоб кожен громадянин, який відповідає розумним вимогам, мав можливість навчитися користуватися зброєю, підтримувати навички і - головне - сприйняти певну культуру", - вважає очільник Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого 2022 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону про право на цивільну вогнепальну зброю (№5708). Законопроектом передбачається впровадження Посвідчення власника зброї та ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї.

За даними соціологів, в умовах війни більш ніж удвічі зросла кількість тих, хто підтримує надання громадянам України права на володіння вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї.