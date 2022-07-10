Запровадження системи Єдиного реєстру зброї дозволить здійснювати контроль за обігом зброї.

Заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко розповів над якими завданнями працюють у відомстві для легалізації зброї в Україні.

Про це Бондаренко повідомив ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на запитання, які зміни готуються до другого читання законопроекту про право на цивільну вогнепальну зброю.

За його словами, головне питання - це здійснення контролю за обігом зброї.

"Запровадження такої системи, як Єдиний реєстр зброї, дозволить створити додаткові сервіси для громадян, які вже є власниками зброї або бажають ними стати. Також для суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність у напрямку реалізації чи ремонту або виготовлення зброї. Вони також зможуть бути користувачами і суб’єктами цього реєстру", - пояснив Бондаренко.

Він підкреслив, що основним завданням запровадження Єдиного реєстру зброї є створення максимально автоматизованого життєвого циклу зброї, щоб було зрозуміло, де знаходиться зброя і що з нею відбувається.

"Щоб всі події, пов’язані з будь-якою одиницею зброї були чітко зафіксовані на будь-якому етапі. Це - виготовлення, реалізація, володіння, знищення, вивезення з країни", - сказав Бондаренко.

Крім того, заступник міністра внутрішніх справ зауважив, що головне завдання, яке наразі потребує вирішення у системі контролю за обігом зброї – це унеможливити будь-які зловживання, а в разі вчинення протиправних дій миттєво притягнути до відповідальності.

"Питання дозволених категорій, формату цього дозволу чи це тільки носіння чи тільки володіння - це вже вторинне питання. Воно буде корегуватися надалі, в залежності від ситуації та статистичних даних, які будуть отримані протягом певного періоду", - розповів Бондаренко.

Щодо довідок, які мають надаватися з боку медичних установ при оформленні дозволу, то за словами посадовця, в основі – це перелік схожий з довідками для отримання посвідчення водія.

"Ми зараз ведемо з Міністерством охорони здоров’я спільно з Мінцифрою розмови в практичному напрямку діяльності для того, щоб автоматизувати процес та щоб не було паперових носіїв", - пояснив Бондаренко.

Він наголосив на окремому питанні - щодо довідки про психічний стан для володіння зброєю. Оскільки цей документ належить до сфери контролю, були проведені консультації з фахівцями дозвільної системи Національної поліції щодо механізмів, які потрібно буде додатково реалізовувати.

"Ми передбачаємо, що для певних категорій зброї умови володіння і придбання будуть дещо більш деталізованими і жорсткішими. Людина, яка вже має певні ознаки того, що з нею не все добре, навряд чи отримає ці документи", - підкреслив заступник міністра.

Він додав що, як додатковий запобіжник контролю розглядається варіант, щоб перед тим, як стати власником зброї, всі особи складали заліки з певного переліку питань правил поводження зі зброєю, користування і зберігання.

"Ми нормативно все пропишемо, і це не будуть формальні заліки. В тому числі будуть задіяні камери, які будуть фіксувати процес здачі заліку. Крім того, це потрібно для того, щоб дозвільна система пересвідчилась, що залік прийшла складати саме та особа, яка претендує на володіння зброєю", - уточнив Бондаренко.

Він додав, що зараз триває тісна співпраця з профільним комітетом Верховної Ради і депутатам надається відповідна інформація для підготовки законопроекту до другого читання.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про право на цивільну вогнепальну зброю (№5708).

3 липня радник глави МВС Віктор Андрусів анонсував, що з наступного року українці зможуть вже вільно купувати пістолети.

3 червня народний депутат Федір Веніславський висловив позицію, що вважає доцільною легалізацію в Україні автоматичної вогнепальної зброї, а не тільки короткоствольної. За його словами, на засіданнях профільного парламентського комітету зараз точаться дискусії, яким має бути законопроект про легалізацію зброї перед розглядом Радою у другому читанні.