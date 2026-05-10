Німеччина терміново намагається придбати у США ракети Tomahawk, – FT

Німеччина відновила спроби придбати у США крилаті ракети Tomahawk після того, як Пентагон відмовився від планів щодо розміщення в Німеччині американського батальйону, оснащеного цією зброєю.

За даними Financial Times, німецький уряд сподівається переконати адміністрацію Трампа погодитися на продаж ракет Tomahawk разом із наземними пусковими установками Typhon.

Міністр оборони Борис Пісторіус планує поїздку до Вашингтона, щоб особисто обговорити можливість такої угоди. Водночас, за словами джерел, поки що незрозуміло, чи відбудеться зустріч Пісторіуса з американським міністром оборони Пітом Хегсетом, з огляду на погіршення відносин між Трампом і канцлером Фрідріхом Мерцем через війну в Ірані.

При цьому одне з джерел видання зазначило, що Берлін готовий заплатити більше, щоб гарантувати поставки "Томагавків" і прискорити їх.

Як зазначає FT, такий підхід підкреслює терміновість планів Берліна, оскільки зростають побоювання, що рішення США про скорочення військової присутності в Європі створює прогалину в європейському стримуванні проти Росії.

Тим часом Карло Масала, професор міжнародної політики в Університеті Бундесверу в Мюнхені, вважає, що цей план Німеччини "не спрацює". Вашингтон "поки що не дав відповіді" на запит про купівлю і тепер ще менш імовірно схвалить його після того, як "вичерпав свої запаси проти Ірану", додав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Берлін планує закупити три пускові установки, а також 400 ракет Tomahawk Block VB.

Представник Міністерства оборони Німеччини заявляв, що закупівля наявних у продажу систем "як і раніше планується" і що було зроблено попередній запит до уряду США. Він відмовився повідомити, чи відповів Вашингтон, заявивши лише, що це "тривалий процес".

Наразі в Європі немає доступних наземних систем великої дальності. Велика Британія має підводні ракети "Томагавк" з дальністю 1600 км, а Франція розмістила на своїх підводних човнах крилату ракету вітчизняного виробництва з дальністю 1000 км.

Скорочення присутності США в Європі

Раніше США оголосили про те, що планують вивести 5000 американських військових з Німеччини. Reuters писало, що США також відмовилися від розгортання в Німеччині американського батальйону, оснащеного ракетами Tomahawk.

Тим часом ЗМІ писали, що Німеччина активно розглядає європейські ракети на заміну Tomahawk. Серед можливих кандидатів називаються Taurus Neo, LCM і 3SM.

