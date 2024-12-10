Також ЗСУ отримали першу партію ракет-дронів "Пекло".

Перші застосування на полі бою успішно пройшла новітня українська ракета-дрон "Пекло". Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вручення Національної премії ім. Бориса Патона.

Глава держави розповів про поточну ситуацію щодо ракетобудування в Україні. "Ракета "Паляниця" вийшла в серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон "Пекло". Днями ми передали нашим Силам оборони першу партію", - деталізував Зеленський.

Також він повідомив, що в даний час ідуть успішні випробування нової ракети "Рута". "Далекобійний "Нептун" незабаром стане жахливою реальністю для окупантів", – розповів Зеленський.

Відео дня

Українські ракети: що відомо

Напередодні концерн "Укроборонпром" презентував нову ракету-дрон "Пекло". Зазначається, що вона може летіти на відстань до 700 км на швидкості до 700 км/год.

На думку військового експерта Андрія Комарова, "Пекло" є повноцінною крилатою ракетою. А єдина схожість з дроном у неї лише в тому, що для її запуску потрібне пускове шасі.

Вас також можуть зацікавити новини: