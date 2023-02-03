Наша країна очікує отримати від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей.

Основні союзники України переглянули своє ставлення до ситуації в країні і погодилися на поставки техніки, яка може дати українським силам значну перевагу на полі бою.

The Washington Post зробила путівник по ключовому озброєнню, яке союзники нещодавно погодилися відправити Україні.

Військова допомога США

Сполучені Штати оголосили про плани відправити 31 танк M1A2 Abrams. Це основний бойовий танк США, оригінальна версія якого надійшла на озброєння в 1980 році. Вважається одним з найпотужніших у світі, його броня забезпечує підвищений захист екіпажу. Адміністрація президента США Джо Байдена раніше попереджала, що танки американського виробництва можуть бути важкими в обслуговуванні і навчанні. Крім того, двигун часто працює на реактивному паливі, яке може бути важко поставити в Україну.

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США також пообіцяли в січні поставити Україні два типи бронетехніки: 90 бронетранспортерів Stryker і 109 бойових машин Bradley. Bradley – гусенична машина, яка призначена для підтримки піхотинців і може бути оснащена протитанковою ракетною установкою. Stryker – колісні машини, призначені для швидшого перевезення солдатів. Найбільш поширений варіант може перевозити загін з дев'яти осіб разом з водієм і командиром машини. Вони мають легшу броню та озброєння, ніж Bradley та Abrams, і можуть застрягти в бруді.

У грудні Вашингтон також погодився передати Україні одну батарею ППО Patriot орієнтовною вартістю приблизно в 1 мільярд доларів. Ця зенітна керована ракетна система може відстежувати та націлювати зброю противника, таку як балістичні ракети.

Військова допомога Німеччини

У день, коли США оголосили про відправку танків Abrams, Німеччина заявила, що поставить Україні 14 своїх основних бойових танків Leopard 2A6 із запасів.

Leopard 2 – це модернізована модель танка 1979 року, яка завоювала репутацію одного з найкращих в світі основних бойових танків.

Німеччина також заявила, що дозволить іншим країнам, таким як Польща, Норвегія та Іспанія, відправити свої танки Leopard з метою формування двох танкових батальйонів в Україні. За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, на озброєнні армій по всій Європі є понад 2000 танків Leopard.

Військова допомога Польщі

Польща зобов'язалася відправити 14 своїх танків Leopard. Раніше Польща вже поставила старі танки радянської епохи, майже 250 одиниць.

Варшава також оголосила про постачання 30 танків РТ-91 Twardy – модернізованої версії радянського Т-72.

Військова допомога Франції

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що країна відправить свої бронеавтомобілі AMX-10 RC. Машина була розроблена для розвідувальних місій під час холодної війни і отримала репутацію "вбивці танків" через свою велику гармату.

Очікується також, що Франція поставить ще один тип бронетехніки, бронетранспортери Bastion. Це сучасні повнопривідні машини, призначені першою чергою для пересування військ (може вмістити до восьми піхотинців).

Крім того, Франція погодилася поставити Україні дві батареї ППО Crotale. Це всепогодні зенітно-ракетні комплекси малої дальності, які можуть бути особливо корисні для перехоплення російських крилатих ракет.

Військова допомога Великобританії

Велика Британія стала першою країною, яка запропонувала Україні Західні важкі бойові танки. Очікується поставка 14 танків Challenger 2, серед найсучасніших танків, які будуть відправлені Україні, цей танк британського виробництва вважається особливо важким.

Великобританія також оголосила, що направить в Україну самохідні артилерійські установки AS90. Ці гаубиці були виготовлені в 1990-х роках для британської армії і використовувалися у війні в Іраку. Вони здатні стріляти відносно далеко та можуть надати значну підтримку танкам і піхоті.

Танки для України - що потрібно знати

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що в першій хвилі передачі зброї від партнерів Збройним силам України надійде від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. У Міноборони раніше повідомляли, що Україна очікує появи обіцяних західних танків на полі бою вже в березні.

В кінці січня українські танкісти прибули до Великобританії для навчання на Challenger 2.

Також, за інформацією Financial Times, українські військовослужбовці можуть незабаром почати навчання на танках Leopard 2. Це може статися наступного тижня в рамках навчальної місії, що фінансується Євросоюзом.

В кінці січня в Білому домі повідомляли, що українські військові почнуть навчання на американських танках M1 Abrams "протягом тижнів".

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