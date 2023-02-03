Також в новий пакет увійдуть обладнання підтримки ракет Patriot і переносні ракетні установки Mk 153.

Джерела Bloomberg підтверджують, що в новий пакет допомоги США увійдуть високоточні далекобійні ракети GLSDB виробництва Boeing на суму до 200 мільйонів доларів.

Разом з тим, як повідомили співрозмовники Bloomberg, ці ракети ще не виготовлені (вони тільки будуть замовлені у виробника) і з'являться в Україні через дев'ять місяців після укладання контракту.

Ракети поєднують авіабомбу малого діаметра, керовану супутниками GPS і армійську ракету, вже експлуатовану українськими військами.

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Бойова частина боєприпасу призначена для ураження укріплених цілей до 150 км і може пробити до метра залізобетону.

ВПС США представили 250-фунтову бомбу малого діаметру з GPS-наведенням у 2006 році. Зброя сконструйована таким чином, що після запуску з установки HIMARS бомба відділяється від ракети в польоті, розкриваючи міні-крила, і летить до своєї мети, визначеної по GPS.

Також в новий пакет увійдуть протипіхотні міни Claymore, 155-мм снаряди Excalibur з GPS-наведенням, обладнання підтримки ракет Patriot і переносні ракетні установки Mk 153.

Далекобійні ракети для України - що відомо

Україна неодноразово закликала Захід передати ЗСУ далекобійні ракети, щоби знищувати російські скупчення військ в тилу. Американські військові погоджуються, що ATACMS до HIMARS необхідні для деокупації, зокрема, Криму. Однак у США прохання постійно відкидають, побоюючись ескалації бойових дій.

Нещодавно глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна веде переговори щодо розблокування передачі винищувачів і далекобійних ракет. Незабаром у ЗМІ з'явилися повідомлення про наміри Вашингтона передати Україні ракети GLSDB на 150 км.

Військова допомога від Заходу - ключове

Днями Німеччина після багатомісячних дебатів з союзниками схвалила поставку та реекспорт Україні бойових танків Leopard. Таким чином, Польща та інші європейські держави зможуть поставити українським військовим німецьку бронетехніку.

Услід за Німеччиною про передачу бойових танків – модернізовані Abrams – повідомив американський глава Джо Байден. Проте через складну логістику й обмежені запаси техніки поставки затримаються, за різними підрахунками, до кількох місяців.

Втім, президент України Володимир Зеленський наголосив, що ЗСУ треба до 500 танків для активного просування вперед.

Захід, своєю чергою, почав активне обговорення передачі Україні бойової авіації. У Парижі вже з обережністю допустили, що серед варіантів, зокрема, французькі винищувачі.

27 січня також стало відомо про передачу Німеччиною ракет до вже наявного у ЗСУ протиповітряного комплексу Iris-T.

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